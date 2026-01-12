Навчання у виші – чи зараховується цей час до трудового стажу?

Періоди навчання у вишах на денній формі після 1 січня 2004 року не зараховуються автоматично до трудового або страхового стажу, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". Таке роз'яснення надала Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, посилаючись на чинне пенсійне законодавство.

Із 2004 року в Україні діє система страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Вона передбачає, що до стажу включаються лише ті періоди, за які сплачувався єдиний соціальний внесок. Оскільки під час навчання за студентів такі внески не сплачуються, сам факт перебування на денній формі не формує страхового стажу.

Зверніть увагу! У Пенсійному фонді наголошують: навчання, яке відбувалося до 1 січня 2004 року, зараховується до стажу відповідно до законодавства, що діяло на той час. Натомість періоди після цієї дати можуть бути враховані лише за умови сплати страхових внесків.

Раніше законодавство було іншим. Зокрема, норми Кодексу законів про працю та Закону України "Про пенсійне забезпечення" визнавали денне навчання у вишах, технікумах, училищах, аспірантурі та докторантурі складовою загального трудового стажу. Саме ці положення дають змогу зарахувати навчання, яке тривало до 31 грудня 2003 року включно.

Важливо! Водночас у період навчання стаж може формуватися, якщо студент офіційно працював або добровільно сплачував страхові внески. У такому разі ці періоди враховуються на загальних підставах як трудовий або страховий стаж.

