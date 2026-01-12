Обучение в вузе – засчитывается ли это время в трудовой стаж?

Периоды обучения в вузах на дневной форме после 1 января 2004 года не засчитываются автоматически в трудовой или страховой стаж, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". Такое разъяснение предоставила Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета, ссылаясь на действующее пенсионное законодательство.

С 2004 года в Украине действует система страхового стажа в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Она предусматривает, что в стаж включаются только те периоды, за которые уплачивался единый социальный взнос. Поскольку во время обучения за студентов такие взносы не уплачиваются, сам факт пребывания на дневной форме не формирует страховой стаж.

Обратите внимание! В Пенсионном фонде отмечают: обучение, которое происходило до 1 января 2004 года, засчитывается в стаж в соответствии с законодательством, действовавшим в то время. Зато периоды после этой даты могут быть учтены только при условии уплаты страховых взносов.

Ранее законодательство было другим. В частности, нормы Кодекса законов о труде и Закона Украины "О пенсионном обеспечении" признавали дневное обучение в вузах, техникумах, училищах, аспирантуре и докторантуре составляющей общего трудового стажа. Именно эти положения позволяют засчитать обучение, которое продолжалось до 31 декабря 2003 года включительно.

Важно! В то же время в период обучения стаж может формироваться, если студент официально работал или добровольно уплачивал страховые взносы. В таком случае эти периоды учитываются на общих основаниях как трудовой или страховой стаж.

