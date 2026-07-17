Защита детей в интернете: народные депутаты предлагают штрафовать за проведение опасных челленджей

В Украине предлагают ввести ответственность родителей за вовлечение детей в опасные интернет-челленджи и онлайн-игры. Необходимость этого обусловлена тем, что несовершеннолетние проводят много времени в интернете и в это время могут сталкиваться с опасным контентом.

Законопроект о новых штрафах для родителей

Авторы инициативы отмечают, что дети нередко становятся жертвами опасных трендов, распространяющихся в интернете. Под их влиянием они могут совершать действия, угрожающие жизни или здоровью. За игнорирование таких случаев народные депутаты предлагают наказывать родителей и педагогов. Об этом говорится в описании законопроекта №15396.

Целью предложения называется защита детей от контента в социальных сетях, который может представлять для них угрозу. К такому контенту относится вовлечение в опасные интернет-челленджи и онлайн-игры. Родители должны следить за тем, чтобы на их детей не оказывалось негативного влияния.

Нередко несовершеннолетние могут участвовать в челленджах – предложениях выполнить задание на видео или фото и передать эстафету другим. Эти призывы распространяются в TikTok, Instagram или Telegram и призывают наносить себе вред, в частности имитировать удушение, выполнять опасные трюки, употреблять вредные вещества и т. п.

Если станут известны случаи распространения таких "трендов", то в первую очередь штраф предлагают выписывать родителям нарушителей. Если это произошло в школе, а руководители учебных заведений или учителя не сообщили об этом в полицию, то ответственность возлагается на них.

Интересно! Опасные призывы к участию в челленджах стали популярными среди детей и подростков в последние годы. Известно о сотнях случаев участия несовершеннолетних в сообществах, распространяющих опасные идеи.

Но, несмотря на популярность таких опасных сообществ, законодательство до сих пор не регулирует принуждение к нанесению себе вреда, если в таких действиях нет признаков буллинга. Поэтому необходимо внести такую норму в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Законопроектом предлагается ввести штрафы за пропаганду, привлечение или принуждение учащихся к участию в опасных челленджах. Нарушителей будут наказывать штрафом в размере 850–1 700 гривен или исправительными работами. Если идею выдвинет несовершеннолетний, то ответственность будут нести его родители или законные представители.

В то же время директоров школ и других учебных заведений обяжут сообщать в полицию о распространении опасных челленджей. Если случаи будут игнорироваться, то руководителям грозит штраф от 1 700 до 3 400 гривен или исправительные работы сроком до одного месяца с удержанием 20% заработка. Протоколы о нарушениях смогут составлять сотрудники Нацполиции.

Законопроект также предлагает ввести термин "деструктивный интернет-тренд". Авторы объясняют его как массовую модель поведения, которая распространяется через информационно-коммуникационные сети и побуждает детей к опасным действиям. При этом такое принуждение, которое может угрожать жизни или здоровью, отделяют от понятия "буллинг".

Напомним, ранее компания Meta ввела новые ограничения для подростков в Facebook, Messenger и инстаграме. Для несовершеннолетних будут автоматически скрывать контент для взрослых, ограничат общение с незнакомцами и доступ к аккаунтам, страницам и группам с неприемлемыми материалами.

Новые правила, которые уже действовали в отдельных странах, теперь распространяются на пользователей по всему миру.