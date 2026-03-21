Проблема становится все более острой, ведь методы злоумышленников постоянно совершенствуются, а цифровая гигиена часто игнорируется даже взрослыми. 24 Канал собрал лучшие советы о киберзащите, которые помогут научить ребенка безопасному пребыванию в сети.

Какова ситуация с кибезопасностью среди украинских детей?

Ситуация с образованием в сфере кибербезопасности в учебных заведениях Украины остается критической. Базовых уроков информатики недостаточно для полноценного освоения хотя бы основ. Существуют случаи, когда отдельные области или школы вводили те или иные элементы дисциплины через интеграцию соответствующих тем в уже имеющиеся предметы, такие как "Основы здоровья" или "Защита Украины", но какой-то общей системности в этом не видно.

Как показало исследование цифровых навыков и цифровой грамотности украинцев, 78% подростков уже сталкивались с онлайн-рисками.

Большинство из них имело по меньшей мере один инцидент, связанный с безопасностью данных в течение прошлого года.

При этом 57% подростков чувствуют себя уверенно в собственной кибербезопасности, что в 1,5 раза выше, чем среди взрослых.

Также 41% пользователей начали самостоятельно менять настройки приватности (против 26% в 2019 году).

В случае онлайн-угрозы 78% подростков обратились бы к семье, однако 26% вообще бы промолчали об инциденте.

Как построить надежную цифровую защиту для ребенка?

Исследования также показывают, что большое количество детей использует одинаковые пароли как для личных, так и для школьных учетных записей, что создает огромные риски для утечки данных. При этом они взаимодействуют с технологиями так же интенсивно, как и взрослые. Однако школьная программа часто ограничивается только техническим использованием компьютеров для обучения, обходя вопрос ответственного поведения в сети.

Даже при условии введения определенных ограничений в школах, простая блокировка нескольких сайтов не устраняет проблему, поскольку подростки легко находят способы обойти фильтры. Более эффективным подходом является открытый диалог о реальных угрозах, такие как кража данных или сетевые преступники, действующие на игровых платформах.

Распространение данных

Для создания безопасной среды дома стоит начать с собственного примера. Родителям следует избегать чрезмерного распространения частной информации в социальных сетях, не публиковать фотографий детей в открытых профилях и быть осторожными с введением персональных данных в чат-боты на базе искусственного интеллекта.

Важно объяснять детям, что любая информация, оставленная в интернете, может быть использована злоумышленниками для кражи личных данных.

Соответствие возрасту

Обучение должно соответствовать возрасту ребенка. Если для семилетнего малыша уместно использовать простые аналогии – например, сравнивать пароль от аккаунта с замком на входной двери дома – то с подростками 17 лет стоит общаться как со взрослыми, предоставляя конкретные факты и данные о рисках.

Хорошим ориентиром могут стать стандарты обучения, разработанные специализированными организациями по кибербезопасности. Среди таких, например, страница на "Дія.Освіта", где можно узнать немало интересного о кибербезопасности, защита от фишинга, защита данных, методы хакеров и мошенников и многое другое.

Техническая сторона проблемы

Техническая подготовка также имеет значение. Каждому ребенку стоит создать собственный цифровой набор инструментов, основой которого является менеджер паролей. Это избавляет от необходимости запоминать сложные комбинации и значительно повышает уровень защиты.

Также к этому набору можно добавить приложения для двухфакторной аутентификации и защищенные мессенджеры.

Не менее важны настройки приватности в соцсетях. Например, закрытые профили, где в списке друзей находятся только знакомые люди, а также запрет на отправку личных сообщений от незнакомцев, где это возможно.

Что вы смотрите в интернете?

Отдельное внимание следует уделить культуре потребления контента. Социальные сети и платформы с короткими видео, например TikTok или Instagram, следует воспринимать как цифровую вредную пищу: они дают быстрый дофамин, но не должны становиться основой "интернет-рациона". Для детей до 10 лет лучше держать компьютеры в общих комнатах, чтобы взрослые могли вовремя заметить подозрительную активность.

Не менее важным является понимание того, что в любых, на первый взгляд, безобидных публикациях и ссылках могут скрываться мошеннические ловушки.

Критическое мышление

В современную эпоху искусственного интеллекта критическое мышление становится главным оружием. Дети должны понимать, что не все увиденное или услышанное в сети является правдой. Генеративный искусственный интеллект позволяет легко создавать поддельные фото, видео или аудио. Необходимо учить ребенка проверять источники информации и распознавать признаки манипуляций.

Установите правила

Важно также установить четкие домашние правила: не хранить данные банковских карточек в онлайн-аккаунтах, хотя бы бегло читать политику конфиденциальности перед загрузкой новых программ и вообще научиться распознавать потенциально вредные программы, не переходить по ссылкам от незнакомцев и ни в коем случае не пересылать деньги даже тем людям, которых ребенок знает лично.

К сожалению, ни одна программа родительского контроля не заменит живого общения, ведь софт не способен научить ребенка распознавать социальную инженерию или фишинг в личных сообщениях.