Почему Excel не является безопасным для хранения конфиденциальной информации?

Excel – это прежде всего мощный калькулятор, а не цифровой сейф. Проблема заключается в том, что большинство пользователей путают форматирование с защитой, пишет 24 Канал.

Когда вы нажимаете правую кнопку мыши на строке или столбце и выбираете команду "Скрыть", программа не удаляет данные, а лишь устанавливает ширину или высоту ячейки на ноль. Эта информация остается активной и доступной. Любой человек может выделить весь лист комбинацией клавиш Ctrl+A, нажать на заголовки и выбрать функцию "Отобразить", после чего все ваши "секретные" ячейки мгновенно появятся на экране

Аналогичная ситуация и с сокрытием целых листов. Когда вкладка исчезает из нижней панели навигации, это создает ложное ощущение безопасности. На самом деле любой может кликнуть на любую видимую вкладку и открыть меню отображения всех скрытых листов.

Даже использование свойства xlSheetVeryHidden через редактор Visual Basic, которая делает лист невидимым в стандартном меню, не является панацеей. Продвинутые пользователи могут легко обойти этот барьер через тот же редактор кода или с помощью инструмента Power Query, который позволяет просмотреть полный перечень всех объектов книги, включая "сверхскрытые" таблицы.

Еще один способ, который не имеет смысла, – закрашивание текста в цвет фона. Это поможет визуально спрятать буквы, однако они все еще останутся в таблице. Их будут видеть различные автоматические считыватели данных, вирусы и тому подобное. Это может помочь спрятаться от человека, который не умеет достаточно хорошо пользоваться компьютером и офисными программами, но более продвинутый пользователь может догадаться, увидев пустую таблицу, особенно если она имеет большую ширину ячеек, чем стандартная.

Спасет ли пароль?

Самым большим мифом остается надежность паролей для защиты листов. Важно понимать, что эта функция создана для обеспечения целостности данных, а не их приватности. Она мешает случайному редактированию ячеек, но не делает их невидимыми.

Если вы используете современный формат файла XLSX без общего шифрования, такой пароль можно снять примерно за 30 секунд. Процесс выглядит следующим образом: расширение файла меняют на ZIP, открывают внутреннюю папку с XML-файлами листов через обычный Блокнот и просто удаляют тег, отвечающий за защиту. После сохранения и возврата формата XLSX пароль просто исчезает.

Это касается именно современных архитектур файлов, тогда как старые бинарные форматы XLS требуют более сложных инструментов для взлома.



Что может сработать?

Однако в Excel существует один метод, который обеспечивает реальную безопасность – это полное шифрование файла. Если перейти в меню Файл, выбрать "Сведения" и установить пароль через функцию "Зашифровать и установить пароль", программа использует алгоритм AES-256. Это превращает внутренний код документа в нечитабельный набор символов, который невозможно расшифровать простым редактированием XML.



Как правильно делиться файлами Excel, чтобы не выдать лишнего?

Для профессиональной работы и безопасного обмена данными специалисты советуют использовать принцип чистой копии. Перед тем как отправить файл, стоит скопировать только необходимые данные и вставить их с помощью кнопки "Как значение", чтобы полностью удалить формулы и скрытые источники.



Также эффективным методом является использование Power Query для загрузки только финальных результатов в публичный файл, оставляя всю сложную логику и конфиденциальные базы в частном мастер-файле.

Последним штрихом перед отправкой должно быть использование Инспектора документов, который находит и навсегда удаляет скрытые строки, невидимые объекты и метаданные, буквально "сжигая все доказательства" вашей внутренней работы над документом.