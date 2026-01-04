Что нового в NotebookLM?

До сих пор пользователям NotebookLM от Google нужно было самостоятельно искать источники и добавлять их в список, чтобы анализировать и изучать. Это могли быть сайты, видео, файлы из облачного хранилища или скопированный текст. Теперь сервис предлагает пользователям два режима работы с информацией. Первый – быстрый поиск в интернете Fast Research, который мгновенно находит несколько базовых источников для начального ознакомления с темой. Второй – углубленное исследование Deep Research, которое дольше анализирует сеть и ищет гораздо больше ресурсов для изучения. Вам остается только задать вопрос, чтобы начать анализ всего найденного, пишет 24 Канал.

Когда вы открываете NotebookLM и создаете новое пространство для исследования, система сразу же предлагает вам добавить источники. Вы можете сделать это на этом этапе или на следующем, когда блокнот уже создан. Для этого в колонке слева есть специальное место для ввода промпта и две кнопки:

Первая кнопка определяет место для поиска – интернет или ваше облачное хранилище. Выберите первое.

Вторая кнопка определяет, как глубоко погрузится ИИ в сеть, чтобы найти самые релевантные источники. Если вам достаточно базового ознакомления с темой, выбирайте "Быстрый поиск". Для глубоких и детальных исследований выберите Deep Research.



Где искать источники в NotebookLM / Скриншот 24 Канала

Fast Research быстро собирает основную информацию и предоставляет небольшое количество источников для общего понимания темы. Он дает неплохие результаты, хоть и менее подробные. Вместо ожидания несколько минут система быстро сканирует интернет и предоставляет несколько источников различной глубины.

Зато Deep Research проводит основательный анализ и может найти более 20 релевантных источников. После завершения поиска вы сами решаете, какие материалы использовать – просто отметьте галочками те ресурсы, которые вам подходят.

Обратите внимание, что система поиска источников также показывает источники, которые недоступны для использования из-за платной подписки на этих сайтах. Например, во время поиска NotebookLM может 20 источников, но 5 из них будут выделены красным, то есть они недоступны для сканирования искусственным интеллектом.

Когда все готово и вы проверили источники, импортируйте их в блокнот. На этом этапе все готово для дальнейшей обработки источников в центральном окне.

Таким образом NotebookLM позволяет самостоятельно выбирать уровень детализации исследования. Deep Research подходит для академической работы и серьезных исследований, тогда как Fast Research идеален для быстрого ознакомления с темой. Обе функции имеют свое назначение, и платформа делает их использование максимально удобным.