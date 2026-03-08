Каждый день имеет значение: сколько нужно быть в зоне боевых действий для получения УБД
- Для получения статуса УБД после 24 февраля 2022 года достаточно одного дня непосредственного участия в боевых действиях.
- До 24 февраля 2022 года требовалось или 30 дней участия, или документальное подтверждение пребывания в районах операции.
Военнослужащие, которые участвуют в боевых действиях на защите страны, имеют право оформить статус УБД. Он дает социальные гарантии и различные льготы, но для его получения есть определенные условия.
Сколько надо отслужить в зоне боевых действий?
Сейчас в Украине не установлены жесткие требования к пребыванию непосредственно в зоне боевых действий для получения статуса УБД в соответствии с постановлением Кабмина "О предоставлении статуса УБД".
До начала полномасштабной войны правила были значительно строже. Военнослужащий должен был отслужить не менее 30 календарных дней в зоне боевых действий, чтобы претендовать на статус УБД.
Однако полномасштабное вторжение изменило ситуацию, рассказывают юристы компании CHERNIKOV & PARTNERS. По их словам, эта норма до сих пор сохраняется для тех, чей боевой путь пришелся на период проведения АТО/ООС до 24 февраля 2022 года.
В таком случае закон требует или 30 дней непосредственного участия, или документально подтвержденное пребывание в районах операции в течение этого же срока, чтобы оформить статус УБД.
Если лицо участвовало в боевых действиях после 24 февраля 2022 года, для получения статуса УБД достаточно даже одного дня непосредственного участия,
– отмечают юристы.
Важно! Главное для оформления статуса участника боевых действий наличие надлежащим образом оформленных боевых донесений, журналов боевых действий и приказов.
Как оформить статус УБД?
Получить статус участника боевых действий украинцы могут двумя путями, отмечают в Министерстве обороны Украины.
- Автоматически. Уполномоченные лица воинских частей должны внести данные в Единый государственный реестр ветеранов войны в течение пяти дней с момента, когда бойцы начали выполнять задачи. В таком случае статус предоставляется автоматически, а данные обрабатываются в реальном времени.
Через личное обращение: Если часть не подала данные, боец может самостоятельно обратиться в специальную комиссию Минобороны. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение одного месяца.
Военнослужащие, которые попали в плен или были признаны пропавшими без вести, также имеют право на получение статуса УБД, за исключением тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал. Документы для них подают командиры воинских частей,
– добавляют в Минобороны.
Впрочем, в предоставлении статуса УБД могут отказать в таких случаях:
Недостаточно документов или отсутствуют правовые основания.
Военный подал недостоверную информацию об участии в боях.
Есть приговор суда военнослужащему за тяжкое преступление, совершенное во время прохождения службы.
Обратите внимание! Если военный получил отказ в предоставлении статуса УБД, решение можно обжаловать в суде или, устранив ошибки в документах и подать заявление повторно.
Что дает статус УБД?
Для военнослужащих, которые выполняют задачи непосредственно в зоне боевых действий, предусмотрены дополнительные льготы при исчислении трудового стажа. В частности, один месяц службы в особый период засчитывается как три месяца страхового стажа, что учитывается при назначении пенсии.
Лица со статусом УБД имеют право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин такой возраст составляет 55 лет, тогда как женщины могут оформить пенсию уже с 50 лет.
Кроме того, государство предусматривает для участников боевых действий ежегодную единовременную денежную помощь. Ее выплачивают ко Дню Независимости Украины, который отмечают 24 августа. Так, в 2025 году размер такой выплаты для участников боевых действий составлял тысячу гривен.