Пилотный проект Минздрава: две категории военных будут иметь долговременный уход в больницах

Защитники и защитницы получили право длительного медицинского ухода после ранения. Такие услуги будут предоставлять больницы, которые подпишут соответствующий контракт с Национальной службой здоровья.

Что известно о проекте долговременного ухода за военными в больницах?

В Украине начали экспериментальный проект по предоставлению долговременного медицинского ухода защитникам и защитницам. В больницах помощь по условиям контракта будут предоставлять военнослужащим, которым нужна поддержка и постоянный уход врачей из-за пережитого ранения или тяжелого заболевания. Об этом пишет Министерство здравоохранения.

Минздрав, Национальная служба здоровья Украины и Министерство по делам ветеранов ввели проект, чтобы военные могли получить бесплатную медицинскую помощь, если нуждаются в длительном лечении.

Известно, что деньги на лечение будут выделять из государственного бюджета как на "Мероприятия по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших".

Услугу могут получить участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны. Главное, чтобы гражданин имел медицинские показания для постоянного ухода и направление от семейного или другого врача. Оно получается при переводе из другого медучреждения.

Уровень потребности в постоянном медицинском уходе оценивается по шкале Бартела, что оценивает нарушение функционального состояния. Для лечения по условиям проекта должно быть 30 и менее баллов. Оценку следует подтвердить минимум два раза с интервалом не менее 28 календарных дней.

Долговременный медицинский уход предоставляет военному системную стационарную помощь, в частности:

круглосуточное медицинское наблюдение;

контроль жизненно важных функций и приема лекарств;

лечение с учетом сопутствующих состояний;

ряд обследований и кислородную и респираторную поддержку при необходимости;

профилактику осложнений, пролежней и контрактур;

гигиенический уход и обеспечение расходными материалами;

физическую, психологическую и духовную реабилитацию;

обучение членов семьи навыкам ухода за больным;

координацию дальнейшего медицинского маршрута.

Важно! За счет государства оплачивается каждый день пребывания военного в медучреждении. Тариф зависит от функционального состояния пациента по шкале Бартела. Если показатель функционального состояния в течение 28 дней меньше 20, то на лечение идет 5 452,52 гривны за один день. А 3 484,30 гривны стоит день лечения пациента, показатель которого составляет от 21 до 30 баллов.

Чем ниже балл, тем более интенсивного ухода требует пациент, соответственно – выше тариф. Учреждения здравоохранения, которые соответствуют требованиям пакета, могут подавать предложения на заключение договоров с НСЗУ для оказания услуг длительного медицинского ухода,

– объяснили в Минздраве.

Может ли военный сам поехать на лечение?

По условиям проекта требуется направление от врача. Однако по другим правилам, если военный получил травму или заболел во время службы, то он имеет право сообщить командиру о том, что нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает Министерство обороны.

Командование должно направить военного в медпункт части, где происходит осмотр. Его должен провести фельдшер, врач или начмед. По его результатам возможно поехать на лечение в учреждении здравоохранения.

Освобождение от исполнения обязанностей предоставляется на 6 дней, однако при необходимости по состоянию здоровья этот срок могут продлить.

Важно! При каждом обращении за медицинской помощью следует требовать создать запись в учетных журналах. Это важно для установления связи твоей травмы или заболевания с военной службой. Кроме того, во время лечения необходимо быть на постоянном контакте с воинской частью.

Что еще стоит знать о медицинской помощи военным?