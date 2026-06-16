Не только штрафы за мусор: Кабмин хочет ужесточить ответственность за преступления против природы

В Украине могут изменить размеры штрафов за загрязнение природы. При этом наказание может быть не только административным, но и уголовным – за некоторые нарушения человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Как в Украине могут изменить наказания за незаконное обращение с отходами и преступления против окружающей среды?

В Украине могут ужесточить наказание за создание стихийных свалок, игнорирование экологических требований и загрязнение природы. Так, правительство предлагает ввести новую ответственность за бездействие, оставление мусора в природной среде и незаконное обращение с отходами. Штрафы могут вырасти до 51 тысячи гривен. А за опасные нарушения, наносящие существенный вред людям или природе, ответственность может быть уже в виде лишения свободы. Это указано в законопроектах №15325 и №15327.

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Второй законопроект от Кабинета Министров предлагает ввести 10 лет лишения свободы за деяния против природы, наносящие значительный ущерб. В то же время на представителей общин, местных администраций и бизнеса возложат новые обязанности по ведению учета, контролю и управлению отходами.

Таким образом планируется провести масштабное обновление системы ответственности, чтобы она соответствовала европейским стандартам экологической безопасности.

Предлагается ввести различные штрафы для граждан и должностных лиц. За порчу, загрязнение и засорение земель физические лица должны будут заплатить от 1 700 до 5 100 гривен, а должностные лица и представители бизнеса – от 13 600 до 17 000 гривен. За повторное нарушение гражданам будут назначать штрафы в размере 6 800 – 15 300 гривен, должностным лицам – от 42 500 до 51 000 гривен.

Что такое крупный ущерб окружающей среде?

Крупным в законопроектах называют ущерб в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также штрафы для должностных лиц и предпринимателей могут быть наложены за неправильное подачу деклараций. Им грозит штраф от 1 700 до 5 100 гривен. Такой же штраф предлагается установить за отсутствие плана управления отходами.

Если нарушение было совершено повторно или нанесло большой вред окружающей среде, то наказание уже достигнет 51 тысячи гривен.

Кто будет получать штрафы за стихийные свалки?

Органы местного самоуправления несут ответственность за чистоту природы в общинах. Если на местах будут появляться стихийные свалки, но их не будут ликвидировать и не будут вести их учет, то штраф составит от 3 400 до 17 000 гривен.

Если будут обнаружены свалки за пределами населенных пунктов на государственных землях или на территории, где землепользователь или собственник отсутствуют, то ответственность также будут нести органы местной власти.



В Украине ужесточат ответственность за нанесение вреда природе / Фото Depositphotos

Где будет граница между административным правонарушением и уголовным преступлением?

Предлагается ужесточить ответственность людей за чистоту окружающей среды и за существенные нарушения правил экологической безопасности, загрязнение земель, атмосферного воздуха, водных объектов и морей, а также за незаконный ввоз отходов на территорию Украины наказание будет предусмотрено отдельной статьей Уголовного кодекса.

Если люди будут работать с мусором без лицензии или допускать другие грубые нарушения правил обращения с отходами и при этом создавать угрозу жизни людей или окружающей среде, то их могут приговорить к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет.

За повторное нарушение или преступление, совершенное группой лиц или с причинением существенного ущерба, наказание может составлять от 4 до 7 лет лишения свободы.

Если в результате таких действий погибли люди, возникла чрезвычайная экологическая ситуация или другие тяжкие последствия, то суды будут применять максимальное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

Авторы законопроекта считают, что такие изменения и существенный размер наказания могут способствовать тому, что стихийных свалок в Украине станет меньше, а экологическая безопасность и охрана окружающей среды будут приравнены к европейским стандартам.

Какие сейчас предусмотрены штрафы за нанесение ущерба природе?

В Украине суточная норма для одного рыбака составляет три килограмма рыбы и еще одна дополнительная рыба. Также необходимо соблюдать минимально разрешенные размеры улова и ограничения по количеству крючков. За грубое нарушение правил рыболовства гражданам грозит штраф от 340 до 680 гривен с возможной конфискацией орудий лова и улова.

Сжигание сухой травы и листьев запрещено законом даже на частной территории. За самовольное выжигание растительности граждане могут получить штраф от 3 060 до 6 120 гривен, а в природоохранных зонах — вдвое больше. Если такие действия приведут к масштабному пожару или тяжким последствиям, предусмотрена и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.