Вместо дизайнов из России: в Украине появился национальный шрифт Zakon

Украинские дизайнеры создали новый национальный шрифт Zakon, который должен полностью вытеснить гарнитуры российского происхождения из официального документооборота страны. Новый визуальный стандарт будет внедряться постепенно без дополнительных расходов из государственного бюджета.

Шрифт Zakon будут использовать в государственных документах

Украина решила сформировать собственный визуальный язык государственных институтов. Поэтому по инициативе спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука для оформления грамот, благодарностей, дипломов, почетных знаков и табличек будет использоваться специально разработанный шрифт под названием Zakon. Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

До сих пор в государственных документах массово использовали российские шрифты Izhitsa и Petersburg, а также гарнитуры, кириллизированные российской студией ParaType.

Публичная презентация разработки состоялась в Киеве во время форума, приуроченного ко Дню украинской письменности и языка "Украинский – язык свободных". Реализация проекта была обеспечена при поддержке платформы Work.ua во исполнение парламентского постановления от января 2026 года.

Государственность существует не только в Конституции. Она живет в наших повседневных решениях. В том, на каком языке учатся наши дети. На каком языке суд выносит решения. На каком языке парламент пишет законы. На каком языке военный командир отдает приказ. И даже в том, как выглядит слово "Украина" на государственном документе. Поэтому для меня появление национального шрифта – это признак зрелости государства, которое больше не нуждается в чужом разрешении, чтобы быть самим собой,

– сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Традиция шести мастеров в современной антикве

По своей структуре Zakon является классической антиквой – то есть шрифтом с засечками, оптимизированным для удобства чтения официальных документов. В основу разработки легло типографское наследие шести выдающихся мастеров шрифтового искусства: Георгия Нарбута, Василия Кричевского, Якова Гнездовского, Роберта Лисовского, Василия Хоменко и Василия Чебаника.

Украина теперь имеет собственный шрифт / Фото с сайта Минкульта

Как отмечают разработчики, шрифт вобрал в себя характерные черты украинской графики:

асимметричные засечки;

ромбовидные точки над буквами "і" и "ї";

аутентичный знак над буквой "й" в традиции Нарбута.

Над созданием гарнитуры работали украинские шрифтовые дизайнеры Алексей Чекаль, Геннадий Заречнюк, Дмитрий Растворцев и Андрей Шевченко под руководством военнослужащего Тараса Ищика.

Шрифт является частью узнаваемого образа государства. Благодаря форме букв он передает характер нашей культуры и делает ее присутствующей в повседневной жизни. Мы стремимся к тому, чтобы украинский дизайн формировал образ нашего государства, а культурное наследие становилось источником новых решений,

– вице-премьер-министр Украины по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Три варианта гарнитуры и плавный переход

Семейство Zakon содержит три отдельные гарнитуры для различных задач государства. Набор Zakon Text создан для повседневного делопроизводства и открыт для общего пользования, а гарнитуры Zakon Decor и Zakon Letterpress имеют закрытую лицензию для печати наград, знаков отличия и оригиналов парламентских актов.

Для бюджета переход будет полностью безболезненным: государство не будет тратить деньги на срочную замену действующих вывесок, табличек или бланков. Все государственные структуры получат шрифт бесплатно вместе с инструкциями для поэтапного тестирования в переписке и приказах.

После сбора отзывов и финальной доработки графики Министерство культуры Украины планирует сделать Zakon единственным обязательным шрифтом для официальной публикации нормативно-правовых документов.

Напомним, компания "Живчик" решила сменить шрифт на упаковке и в рекламных материалах после критики дизайна в соцсетях. Ведь креативное агентство Brain Tank признало ошибку, что при разработке они выбрали российский шрифт Road Radio.