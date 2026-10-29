Вместо дизайнов из России: в Украине появился национальный шрифт Zakon

Шрифт Zakon будут использовать в государственных документах

Украина решила сформировать собственный визуальный язык государственных институтов. Поэтому по инициативе спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука для оформления грамот, благодарностей, дипломов, почетных знаков и табличек будет использоваться специально разработанный шрифт под названием Zakon. Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

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До сих пор в государственных документах массово использовали российские шрифты Izhitsa и Petersburg, а также гарнитуры, кириллизированные российской студией ParaType.

Публичная презентация разработки состоялась в Киеве во время форума, приуроченного ко Дню украинской письменности и языка "Украинский – язык свободных". Реализация проекта была обеспечена при поддержке платформы Work.ua во исполнение парламентского постановления от января 2026 года.

Государственность существует не только в Конституции. Она живет в наших повседневных решениях. В том, на каком языке учатся наши дети. На каком языке суд выносит решения. На каком языке парламент пишет законы. На каком языке военный командир отдает приказ. И даже в том, как выглядит слово "Украина" на государственном документе. Поэтому для меня появление национального шрифта – это признак зрелости государства, которое больше не нуждается в чужом разрешении, чтобы быть самим собой– сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Традиция шести мастеров в современной антикве

По своей структуре Zakon является классической антиквой – то есть шрифтом с засечками, оптимизированным для удобства чтения официальных документов. В основу разработки легло типографское наследие шести выдающихся мастеров шрифтового искусства: Георгия Нарбута, Василия Кричевского, Якова Гнездовского, Роберта Лисовского, Василия Хоменко и Василия Чебаника.

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Украина теперь имеет собственный шрифт / Фото с сайта Минкульта

Как отмечают разработчики, шрифт вобрал в себя характерные черты украинской графики:

асимметричные засечки;

ромбовидные точки над буквами "і" и "ї";

аутентичный знак над буквой "й" в традиции Нарбута.

Над созданием гарнитуры работали украинские шрифтовые дизайнеры Алексей Чекаль, Геннадий Заречнюк, Дмитрий Растворцев и Андрей Шевченко под руководством военнослужащего Тараса Ищика.

Шрифт является частью узнаваемого образа государства. Благодаря форме букв он передает характер нашей культуры и делает ее присутствующей в повседневной жизни. Мы стремимся к тому, чтобы украинский дизайн формировал образ нашего государства, а культурное наследие становилось источником новых решений– вице-премьер-министр Украины по вопросам гуманитарной политики – министр культуры Украины Татьяна Бережная.

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Три варианта гарнитуры и плавный переход

Семейство Zakon содержит три отдельные гарнитуры для различных задач государства. Набор Zakon Text создан для повседневного делопроизводства и открыт для общего пользования, а гарнитуры Zakon Decor и Zakon Letterpress имеют закрытую лицензию для печати наград, знаков отличия и оригиналов парламентских актов.

Для бюджета переход будет полностью безболезненным: государство не будет тратить деньги на срочную замену действующих вывесок, табличек или бланков. Все государственные структуры получат шрифт бесплатно вместе с инструкциями для поэтапного тестирования в переписке и приказах.

После сбора отзывов и финальной доработки графики Министерство культуры Украины планирует сделать Zakon единственным обязательным шрифтом для официальной публикации нормативно-правовых документов.

Напомним, компания "Живчик" решила сменить шрифт на упаковке и в рекламных материалах после критики дизайна в соцсетях. Ведь креативное агентство Brain Tank признало ошибку, что при разработке они выбрали российский шрифт Road Radio.