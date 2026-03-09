Изменения в предоставлении декретного отпуска: в Украине могут принять новый Трудовой кодекс

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять проект нового Трудового кодекса. Он предусматривает ряд норм, вызвавших в обществе противоречие. Однако в Министерстве экономики объяснили, что предполагается изменение.

На сколько могут уменьшить отпуск по уходу за ребенком?

Новый Трудовой кодекс расписан в законопроекте №14386. Его создание инициировал Кабинет министров.

В сети распространили информацию о том, что новый Трудовой кодекс якобы уменьшает срок отпуска с трех лет до четырех месяцев. В Минэкономики объясняют, что эта информация не соответствует действительности. Срок отпуска сохраняется, как и раньше, и с гарантией рабочего места. Но кроме него вводится и новый дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей, сроком на четыре месяца.

Такие изменения вводятся в соответствии с европейскими стандартами, но не заменяют действующий трехлетний декрет.

Кроме того, вопросы государственной помощи при рождении ребенка и социальных выплат не регулируются Трудовым кодексом и не изменяются его проектом.

Редакция приносит извинения за публикацию недостоверной инофрмации. Мы уже получили официальный комментарий от Министерства.

По официальной информации, проект кодекса сохраняет все базовые гарантии:

запрет увольнения беременных и работников с детьми в возрасте до полутора лет или ребенком с инвалидностью;

гарантии для беременных относительно медицинских осмотров;

оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком – каждый из родителей имеет право на 2 месяца.

Гарантии, связанные с отпуском в связи с беременностью и уходом за ребенком до 3 лет, не отождествляются с оплачиваемым отпуском.

Отметим! С 2023 года беременные женщины могут уходить в декрет позже чем за 70 или 90 дней до ожидаемой даты родов. Они имели право пропорционально увеличить послеродовую часть отпуска.

К слову, с 2021 года принят закон обеспечил равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. Были устранены законодательные пробелы, ограничивавшие право отца на отпуск по уходу за ребенком, если нет справки с места работы или учебы.

В Украине предусмотрены выплаты на уход за детьми