Является ли ношение кастета преступлением: какова позиция Верховного суда
- Верховный Суд отметил, что для привлечения к ответственности за ношение кастета необходимо доказать умысел, а не только факт его наличия.
- Суд вернул дело на повторное рассмотрение, указав на недостаточную обоснованность приговора без доказательства осознания запрещенности предмета.
Верховный Суд высказал правовую позицию относительно доказательства умысла по делам, связанным с ношением запрещенных предметов. Решение может повлиять на дальнейшую судебную практику и подходы к оценке доказательств в подобных производствах.
Ношение кастета может быть преступлением?
Суд кассационной инстанции пришел к выводу о недостаточной обоснованности приговора по делу о ношении кастета, приобретенного как сувенир, и вернул материалы производства на повторное судебное рассмотрение, пишет "Судебно-юридическая газета" о деле № 522/16637/2 от 08.01.2026 года.
Верховный Суд обратил внимание на то, что по делам о ношении запрещенных предметов решающее значение имеет не только сам факт их наличия, но и доказанность умысла лица. Защита утверждала, что предмет, который стал основанием для обвинения, был приобретен в интернете как брелок для ключей, а не как оружие.
Важно! Сам обвиняемый объяснял, что купил аксессуар в виде кастета как декоративный брелок и не осознавал, что его могут отнести к холодному оружию. В подтверждение он предоставил изображение с телефона, где видно, что товар приобретен в интернет-магазине подарков как брелок типа "стеклобой".
Достаточно ли просто носить кастет для наказания?
В своей правовой позиции суд отметил стандарты доказывания. Одного лишь факта обнаружения предмета недостаточно, поэтому правоохранительные органы должны доказать совокупность обстоятельств, подтверждающих намерение лица.
Справочно: Умысел это когда человек осознает свои действия, понимает их возможные последствия и сознательно допускает или желает их наступления. Именно доказательство умысла часто является ключевым элементом в уголовных делах, отметили в ведомстве.
Речь идет, в частности, о способе ношения предмета, объяснения самого лица, обстоятельства обнаружения и другие доказательства, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии умысла.
Что будет, если не доказан умысел в ношении кастета?
Верховный Суд также подчеркнул, что уголовная ответственность не может основываться на предположениях. Если сторона обвинения не доказала, что лицо знало о запрещенном характере предмета или сознательно его носила, это может повлиять на конечное решение по делу.
Такой подход соответствует принципу презумпции невиновности, по которому все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу человека.
Важно! Решения Верховного Суда формируют ориентир для нижестоящих судов. Это означает, что в подобных делах в дальнейшем больше внимания будут уделять не только факту обнаружения предмета, но и доказательству намерения его незаконного ношения.
