Является ли ношение кастета преступлением: какова позиция Верховного суда

Верховный Суд высказал правовую позицию относительно доказательства умысла по делам, связанным с ношением запрещенных предметов. Решение может повлиять на дальнейшую судебную практику и подходы к оценке доказательств в подобных производствах.

Ношение кастета может быть преступлением?

Суд кассационной инстанции пришел к выводу о недостаточной обоснованности приговора по делу о ношении кастета, приобретенного как сувенир, и вернул материалы производства на повторное судебное рассмотрение, пишет "Судебно-юридическая газета" о деле № 522/16637/2 от 08.01.2026 года.

Верховный Суд обратил внимание на то, что по делам о ношении запрещенных предметов решающее значение имеет не только сам факт их наличия, но и доказанность умысла лица. Защита утверждала, что предмет, который стал основанием для обвинения, был приобретен в интернете как брелок для ключей, а не как оружие.

Важно! Сам обвиняемый объяснял, что купил аксессуар в виде кастета как декоративный брелок и не осознавал, что его могут отнести к холодному оружию. В подтверждение он предоставил изображение с телефона, где видно, что товар приобретен в интернет-магазине подарков как брелок типа "стеклобой".

Адвокат также отмечал лицо подзащитного: молодой возраст, отсутствие судимостей, положительная характеристика и работа в медицинской сфере. По мнению стороны защиты, даже при формальных признаках правонарушения деяние не представляло значительной общественной опасности. В то же время Кассационный уголовный суд указал, что апелляционная инстанция должным образом не обосновала отказ в удовлетворении жалобы защиты и фактически только согласилась с выводами суда первой инстанции о доказанности вины.

Достаточно ли просто носить кастет для наказания?

В своей правовой позиции суд отметил стандарты доказывания. Одного лишь факта обнаружения предмета недостаточно, поэтому правоохранительные органы должны доказать совокупность обстоятельств, подтверждающих намерение лица.

Справочно: Умысел это когда человек осознает свои действия, понимает их возможные последствия и сознательно допускает или желает их наступления. Именно доказательство умысла часто является ключевым элементом в уголовных делах, отметили в ведомстве.

Речь идет, в частности, о способе ношения предмета, объяснения самого лица, обстоятельства обнаружения и другие доказательства, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии умысла.

Что будет, если не доказан умысел в ношении кастета?

Верховный Суд также подчеркнул, что уголовная ответственность не может основываться на предположениях. Если сторона обвинения не доказала, что лицо знало о запрещенном характере предмета или сознательно его носила, это может повлиять на конечное решение по делу.

Такой подход соответствует принципу презумпции невиновности, по которому все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу человека.

Важно! Решения Верховного Суда формируют ориентир для нижестоящих судов. Это означает, что в подобных делах в дальнейшем больше внимания будут уделять не только факту обнаружения предмета, но и доказательству намерения его незаконного ношения.

