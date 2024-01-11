Журналисты подали информационный запрос. Их интересовало, сколько уголовных дел возбуждено против уклонистов в Киеве. Известно, что в суд направили 11 дел.

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Сколько уголовных производств открыли

Как отметили в следственном управлении ГУ НП в Киеве, с начала полномасштабного вторжения до 9 января 2024 года (дата ответа) подразделения столичной полиции зарегистрировали 86 уголовных производств. Они касались уклонения от призыва на военную службу. Интересно, что из них – 61 производство зарегистрировали за 2023 год. Известно, что по обвинительному акту в суд направили 11 уголовных производств.



Ответ ГУ НП на запрос журналистов / Фото Telegraf



Ответ ГУ НП на запрос журналистов / Фото Telegraf

Источники "Телеграфа" на условиях анонимности рассказали ранее об огромном количестве производств, открытых против уклонистов в ряде областных центров нашего государства. Также стало известно о сотнях вынесенных приговоров по 336 статье об уклонении.

Обратим внимание, что 19 июня 2023 Оболонский районный ТЦК в Киеве издал приказ. В нем говорилось о том, что все военнообязанные района – также те, кому не вручали персональные повестки – должны в 10-дневный срок явиться в центр комплектования.

Уклонистам грозит реальный срок

Полиция в декабре 2023 рассказала, что о подозрении мужчине за уклонение от призыва на военную службу сообщили следователи Оболонского районного управления. Известно, что в срок он не прибыл для прохождения военной службы. Более того, незаконно уехал за пределы страны.

Нарушителю сообщили о подозрении. Ему теперь грозит до 5 лет за решеткой. Этот случай заинтересовал издание, не стало ли соответствующее дело прецедентным. Более того, не угрожают ли уголовные производства и реальные сроки мужчинам, выехавшим за пределы страны.

Правда, в Нацполиции заявили, что с учетом тайны следствия и других законодательных ограничений изданию предоставить информацию не могут. Все потому, что "это не входит в пределы компетенции Главного управления Нацполиции в городе Киеве".