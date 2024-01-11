Журналісти подали інформаційний запит. Їх цікавило, скільки кримінальних справ порушили проти ухилянтів у Києві. Відомо, що до суду направили 11 справ.

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Скільки кримінальних проваджень відкрили

Як зазначили у слідчому управлінні ГУ НП у місті Київ, від початку повномасштабного вторгнення до 9 січня 2024 року (дата відповіді) підрозділи столичної поліції зареєстрували 86 кримінальних проваджень. Вони стосувалися ухилення від призову на військову службу. Цікаво, що з них – 61 провадження зареєстрували за 2023 рік. Відомо, що за обвинувальним актом до суду спрямували 11 кримінальних проваджень.



Відповідь ГУ НП на запит журналістів / Фото Telegraf



Відповідь ГУ НП на запит журналістів / Фото Telegraf

Джерела "Телеграфу" на умовах анонімності розповіли раніше про величезну кількість проваджень, відкритих проти ухилянтів у низці обласних центрів нашої держави. Також стало відомо про сотні винесених вироків за 336 статтею про ухилянтство.

Звернімо увагу, що 19 червня 2023 року Оболонський районний ТЦК у Києві видав наказ. У ньому йшлося про те, що всі військовозобов'язані району – також ті, кому не вручали персональні повістки – повинні у 10-денний строк з'явитися до центру комплектування.

Ухилянтам загрожує реальний строк

Поліція у грудні 2023 року розповіла, що про підозру чоловікові за ухилення від призову на військову службу повідомили слідчі Оболонського районного управління. Відомо, що у визначений строк він не прибув для проходження військової служби. Ба більше, незаконно виїхав за межі країни.

Порушнику повідомили про підозру. Йому тепер загрожує до 5 років за ґратами. Цей випадок зацікавив видання, чи не стала відповідна справа прецедентною. Ба більше, чи не загрожують кримінальні провадження та реальні строки чоловікам, котрі виїхали за межі країни.

Правда, у Нацполіції заявили, що з урахуванням таємниці слідства та інших законодавчих обмежень, виданню надати інформацію не можуть. Все тому, що "це не входить до меж компетенції Головного управління Нацполіції у місті Києві".