Даже без статуса опекуна: Верховный суд подтвердил законное право по алиментам на внуков

Бабушка и дедушка имеют право требовать с отца ребенка алименты. В деле, которое разгялдав Верховный суд мужчина требовал забрать своего ребенка у родственников после смерти матери, однако на него подали встречный иск.

Могут ли бабушка и дедушка реализовать права на самозащиту внучки?

Судьи постановили, что даже без наличия у бабушки или деда статуса опекуна, они должны как можно лучше обеспечивать его интересы. Если необходима защита ребенка, то выплаты от отца возможно взыскать через суд. Такой вывод сделали судьи по деле №212/1496/24.

Как стало известно из материалов дела, отец ребенка требовал от бабушки и деда отдать им его дочь, потому что они якобы препятствовали их общению. Годичный иск о взыскании алиментов подала бабушка. А дедушка написал самостоятельный иск, чтобы суд признал место жительства девочки с ними, а у отца забрать права.

В предыдущих инстанциях судьи отказали во всех исках, ведь считали, что алименты на содержание ребенка должны выплачиваться официальным опекунам, а в этом случае бабушка и дед такой статус не оформили.

В то же время Верховный суд установил, что любой семейный спор в отношении ребенка должен решаться с учетом его интересов. В статье 181 Семейного кодекса Украины говорится о том, что суд может установить выплаты на содержание ребенка в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору законных представителей ребенка, вместе с которыми он проживает. Тот же Кодекс говорит, что бабушка и дедушка имеют право на самозащиту внуков и имеют право обращаться по их обеспечению, даже не имея на это полномочий.

Суды также не учли, что отец обязан материально содержать дочь, однако добровольно этого не делает. То есть правовые основания для возможного лишения прав мужа в отношении ребенка – имеются.

Учитывая все выводы, суд взыскал алименты с отца в размере 1/4 доли всех видов его дохода. Деньги на содержание ребенка он должен присылать ежемесячно до совершеннолетия дочери.

