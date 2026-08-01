Идти в ТЦК или нет: нужно ли военнообязанному что-то делать после заключения брака

Территориальные центры комплектования должны получить уведомления об изменении семейного статуса военнообязанных. Спрашивается: нужно ли идти в ТЦК после регистрации официального брака?

Как ТЦК узнает об изменении семейного положения военнообязанных

Согласно украинскому законодательству, человека не могут оштрафовать за несообщение данных, которые государство может получить через открытые реестры. Информацию о зарегистрированном браке в ТЦК передают сразу. Об этом пишут специалисты на портале "Юристы.UA".

То есть Государственный реестр актов гражданского состояния самостоятельно передает данные об изменении семейного положения и уже может не идти в центр комплектования. И при этом штраф он не получит.

Как пояснил юрист Владислав Дерий, ТЦК имеет доступ к информации о регистрации брака, поскольку между реестром "Оберег" и реестрами ДРАЦС есть цифровое взаимодействие.

Однако если вы сомневаетесь, получил ли центр комплектования обновленную информацию, то на адрес ТЦК можно отправить заказное письмо. Написать следует о заключении брака конкретным военнообязанным, а дополнительно следует отправить копию свидетельства о браке.

Важно, что по правилам, установленным Кабинетом Министров, у органов ДРАЦС есть 7 дней, чтобы передать открытую информацию районным или городским ТЦК, органам СБУ, соответствующим подразделениям разведывательных органов.

Ко всем данным, содержащимся в реестрах (ДРАЦС, ДМС, ДПС, МВД, реестре территориального общества) ТЦК имеет доступ, поэтому самостоятельно сообщать об изменениях не обязательно. Штрафа не будет,

– отметил Владислав Дерий.

Адвокат Юрий Айвазян говорит, что обязанность по сообщению об изменении семейного положения остается формальной. И обновить информацию можно не только путем личного прибытия в ТЦК, но через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Добавим, что ДРАЦС передает в центры комплектования не только уведомление о браке, но и о его расторжении брака, смене фамилии, наличии мужа, жены или детей и другие сведения о членах семьи.

Лично идти в ТЦК не нужно: краткое заявление по почте с описанием вложения будет правильным и безопасным вариантом,

– подытожил адвокат.

К слову, когда по техническим или другим причинам в приложении Резерв+ исчезли данные, к примеру, об отсрочке, то идти в ТЦК тоже не стоит. Обращение необходимо только тогда, когда в приложении есть ошибки или отсутствует важная информация.

Важно, что уточнение данных необходимо исправить или дополнить информацию в военном учете. Это может касаться семейного положения, образования, места работы, права на отсрочку или других обстоятельств, влияющих на военный учет.