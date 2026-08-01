Как ТЦК узнает об изменении семейного положения военнообязанных

Согласно украинскому законодательству, человека не могут оштрафовать за несообщение данных, которые государство может получить через открытые реестры. Информацию о зарегистрированном браке в ТЦК передают сразу. Об этом пишут специалисты на портале "Юристы.UA".

То есть Государственный реестр актов гражданского состояния самостоятельно передает данные об изменении семейного положения и уже может не идти в центр комплектования. И при этом штраф он не получит.

Как пояснил юрист Владислав Дерий, ТЦК имеет доступ к информации о регистрации брака, поскольку между реестром "Оберег" и реестрами ДРАЦС есть цифровое взаимодействие.

Однако если вы сомневаетесь, получил ли центр комплектования обновленную информацию, то на адрес ТЦК можно отправить заказное письмо. Написать следует о заключении брака конкретным военнообязанным, а дополнительно следует отправить копию свидетельства о браке.

Важно, что по правилам, установленным Кабинетом Министров, у органов ДРАЦС есть 7 дней, чтобы передать открытую информацию районным или городским ТЦК, органам СБУ, соответствующим подразделениям разведывательных органов.

Ко всем данным, содержащимся в реестрах (ДРАЦС, ДМС, ДПС, МВД, реестре территориального общества) ТЦК имеет доступ, поэтому самостоятельно сообщать об изменениях не обязательно. Штрафа не будет,

– отметил Владислав Дерий.

Адвокат Юрий Айвазян говорит, что обязанность по сообщению об изменении семейного положения остается формальной. И обновить информацию можно не только путем личного прибытия в ТЦК, но через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Добавим, что ДРАЦС передает в центры комплектования не только уведомление о браке, но и о его расторжении брака, смене фамилии, наличии мужа, жены или детей и другие сведения о членах семьи.

Лично идти в ТЦК не нужно: краткое заявление по почте с описанием вложения будет правильным и безопасным вариантом,

– подытожил адвокат.

К слову, когда по техническим или другим причинам в приложении Резерв+ исчезли данные, к примеру, об отсрочке, то идти в ТЦК тоже не стоит. Обращение необходимо только тогда, когда в приложении есть ошибки или отсутствует важная информация.

Важно, что уточнение данных необходимо исправить или дополнить информацию в военном учете. Это может касаться семейного положения, образования, места работы, права на отсрочку или других обстоятельств, влияющих на военный учет.