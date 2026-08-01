Як ТЦК дізнається про зміну сімейного стану військовозобов'язаних

Згідно з українським законодавством людину не можуть оштрафувати за неповідомлення даних, які держава може отримати через відкриті реєстри. Інформацію про зареєстрований шлюб до ТЦК передають одразу. Про це пишуть фахівці на порталі "Юристи.UA".

Тобто Державний реєстр актів цивільного стану самостійно передає дані про зміну сімейного стану й військовозобов'язаний вже може не йти до центру комплектування. І при цьому штраф він не отримає.

Як пояснив юрист Владислав Дерій, ТЦК має доступ до інформації про реєстрацію шлюбу, бо між реєстром "Оберіг" і реєстрами ДРАЦС є цифрова взаємодія.

Однак якщо ви сумніваєтеся, чи отримав центр комплектування оновлену інформацію, то на адресу ТЦК можна надіслати рекомендований лист. Написати варто про укладення шлюбу конкретним військовозобов'язаним, а додатково варто надіслати копію свідоцтва про шлюб.

Важливо, що за правилами, встановленими Кабінетом Міністрів, органи ДРАЦС мають 7 днів, щоб передати відкриту інформацію районним чи міським ТЦК, органам СБУ, відповідним підрозділам розвідувальних органів.

До всіх даних, які містяться в реєстрах (ДРАЦС, ДМС, ДПС, МВС, реєстрі територіальної громади) ТЦК має доступ, тому самостійно повідомляти про зміни не обов'язково. Штрафу не буде,

– зазначив Владислав Дерій.

Адвокат Юрій Айвазян каже, що обов'язок щодо повідомлення про зміну сімейного стану залишається формальним. Й оновити інформацію можна не лише шляхом особистого прибуття до ТЦК, а й через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

Додамо, що ДРАЦС передає до центрів комплектування не лише повідомлення про шлюб, але й про його розірвання шлюбу, зміну прізвища, наявність чоловіка, дружини або дітей та інші відомості про членів сім’ї.

Особисто йти до ТЦК не потрібно: коротка заява поштою з описом вкладення буде правильним і найбезпечнішим варіантом,

– підсумував адвокат.

До слова, коли через технічні чи інші причини в додатку Резерв+ зникли дані, до прикладу, про відстрочку, то йти до ТЦК теж не варто. Звернення необхідне лише тоді, коли в застосунку є помилки або відсутня важлива інформація.

Важливо, що уточнення даних необхідне, щоб виправити або доповнити інформацію у військовому обліку. Це може стосуватися сімейного стану, освіти, місця роботи, права на відстрочку чи інших обставин, які впливають на військовий облік.