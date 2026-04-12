Увольнение без отработки: в каких случаях закон позволяет уйти с работы сразу

Хотя по закону человек должен отработать 2 недели перед тем, как уволиться, бывают отдельные ситуации. В некоторых случаях работник имеет право уйти с работы сразу после подачи заявления на увольнение, однако важно подтвердить уважительность причины.

При каких условиях можно уволиться без отработки?

О том, когда работник может уйти с работы в день подачи заявления, говорится в сообщении Центрально-Западном межрегиональном управлении Госслужбы по вопросам труда.

По законодательству работник обязан предупредить работодателя об увольнении, подать соответствующее заявление и отработать 2 недели. В то же время бывают исключительные ситуации, когда уволиться можно "день в день" без отработки. Однако для этого нужны уважительные причины, к таким относятся:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другое место;

поступление на учебу;

состояние здоровья;

беременность;

уход за ребенком до 14 лет или за ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

принятие на работу по конкурсу.

Чтобы подтвердить уважительность причины с заявлением на увольнение нужно подавать специальные документы. В соответствии с ситуацией это может быть свидетельство о рождении ребенка, медицинская справка, решение суда относительно жизненного положения.

Заметьте! Если работодатель не согласовывает увольнение работника без отработки, последний может обжаловать решение директора через суд или службу Гоструда.

В то же время во время войны есть отдельные правила. Если предприятие или место работы работника расположено в зоне боевых действий – человек имеет право уволиться во время, которое сам отмечает в заявлении на увольнение. Связано это с тем, что существует угроза для жизни и здоровья, поэтому отрабатывать 2 недели или "удерживать" работника работодатель не имеет права.

Однако это не касается ситуаций, когда человек работает на объектах критической инфраструктуры или привлечен к общественно важным работам.

Что такое правило отзыва заявления?

На ресурсе kadroland объясняют, что когда работник оформлен на работу по трудовому договору и подает заявление на увольнение по собственному желанию он имеет не только 2 недели на отработку, но и соответствующее время на то, чтобы изменить возможное решение.

Если в течение 2 недель человек передумает увольняться он может забрать свое заявление и продолжить работать.

В частности бывают ситуации, когда за это время работодатель уже нашел нового работника. Особенно когда речь идет о переводе с другого предприятия. Так, рабочий даже если передумает, не сможет отозвать заявление и остаться работать, потому что его место фактически уже занимает другой человек.

Но если уж работник хочет остаться работать, то отозвать заявление об увольнении нужно отдельным заявлением. Оно имеет соответствующее название – заявление работника об отзыве заявления на увольнение.

Также на ресурсе советуют избегать устных предупреждений руководства об увольнении. Письменный формат всегда лучше из-за того, что человек сможет засвидетельствовать свои права, подтвердить что-то в случае конфликта.

