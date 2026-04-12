При каких условиях можно уволиться без отработки?
О том, когда работник может уйти с работы в день подачи заявления, говорится в сообщении Центрально-Западном межрегиональном управлении Госслужбы по вопросам труда.
По законодательству работник обязан предупредить работодателя об увольнении, подать соответствующее заявление и отработать 2 недели. В то же время бывают исключительные ситуации, когда уволиться можно "день в день" без отработки. Однако для этого нужны уважительные причины, к таким относятся:
- переезд на новое место жительства;
- перевод мужа или жены на работу в другое место;
- поступление на учебу;
- состояние здоровья;
- беременность;
- уход за ребенком до 14 лет или за ребенком с инвалидностью;
- уход за больным членом семьи или лицом с инвалидностью I группы;
- выход на пенсию;
- принятие на работу по конкурсу.
Чтобы подтвердить уважительность причины с заявлением на увольнение нужно подавать специальные документы. В соответствии с ситуацией это может быть свидетельство о рождении ребенка, медицинская справка, решение суда относительно жизненного положения.
Заметьте! Если работодатель не согласовывает увольнение работника без отработки, последний может обжаловать решение директора через суд или службу Гоструда.
В то же время во время войны есть отдельные правила. Если предприятие или место работы работника расположено в зоне боевых действий – человек имеет право уволиться во время, которое сам отмечает в заявлении на увольнение. Связано это с тем, что существует угроза для жизни и здоровья, поэтому отрабатывать 2 недели или "удерживать" работника работодатель не имеет права.
Однако это не касается ситуаций, когда человек работает на объектах критической инфраструктуры или привлечен к общественно важным работам.
Что такое правило отзыва заявления?
На ресурсе kadroland объясняют, что когда работник оформлен на работу по трудовому договору и подает заявление на увольнение по собственному желанию он имеет не только 2 недели на отработку, но и соответствующее время на то, чтобы изменить возможное решение.
Если в течение 2 недель человек передумает увольняться он может забрать свое заявление и продолжить работать.
В частности бывают ситуации, когда за это время работодатель уже нашел нового работника. Особенно когда речь идет о переводе с другого предприятия. Так, рабочий даже если передумает, не сможет отозвать заявление и остаться работать, потому что его место фактически уже занимает другой человек.
Но если уж работник хочет остаться работать, то отозвать заявление об увольнении нужно отдельным заявлением. Оно имеет соответствующее название – заявление работника об отзыве заявления на увольнение.
Также на ресурсе советуют избегать устных предупреждений руководства об увольнении. Письменный формат всегда лучше из-за того, что человек сможет засвидетельствовать свои права, подтвердить что-то в случае конфликта.
Что еще нужно знать об увольнении и работе в Украине?
В частности бывают случаи, когда работников уменьшены уволить из-за сокращения штата. Однако важно, чтобы руководитель не только поставил работника перед фактом о ситуации, а предупредил заранее и четко обосновал причину увольнения. Если же работник считает, что его сокращение является неправомерным – он может подать заявление в суд на обжалование.
В то же время не всех кандидатов утверждают на работу. Так, чаще всего отказывают людям старше 55 лет. Из-за стереотипов существует мнение, что кандидаты в таком возрасте хуже адаптируются к новым условиям или не так быстро осваивают технологии, как молодежь. Однако это лишь стереотип, а принятие на работу большего количества людей могло бы решить некоторые вопросы компаний, в частности по количеству помощников в периоды большой нагрузки.