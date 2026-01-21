Алименты после 18 лет: когда родители обязаны содержать совершеннолетних детей
- Родители обязаны содержать совершеннолетних детей, которые являются нетрудоспособными или продолжают обучение до 23 лет, если имеют финансовую возможность.
- Размер алиментов определяется судом, а в случае просрочки уплаты получатель может требовать неустойку, которая зависит от материального состояния плательщика.
Достижение совершеннолетия не всегда означает прекращение обязанности родителей содержать ребенка. Законодательство Украины предусматривает ряд случаев, когда алименты уплачиваются и после 18 лет – в частности из-за инвалидности или продолжения обучения.
Когда надо содержать совершеннолетнего ребенка?
Законодательство устанавливает общую обязанность родителей содержать ребенка до достижения им совершеннолетия, однако в определенных законом ситуациях эта обязанность сохраняется и после 18 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. Такие основания предусмотрены главой шестнадцатой Семейного кодекса Украины и применяются с учетом материального положения как ребенка, так и родителей.
Во-первых, родители обязаны оказывать материальную помощь совершеннолетним дочери или сыну, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в содержании, при условии наличия у родителей финансовой возможности. Речь идет, в частности, о лицах с инвалидностью или тех, кто имеет право на пенсию в соответствии с законодательством. В то же время обязанность содержания не возникает, если сами родители являются нетрудоспособными или их доход не позволяет оказывать такую помощь.
Во-вторых, если совершеннолетние дочь или сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной поддержке, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет. Право на алименты сохраняется только на период обучения и прекращается в случае его завершения. Обратиться в суд с соответствующим иском могут как сами совершеннолетние дети, так и тот из родителей, с кем они проживают.
Согласно Семейному кодексу Украины, размер алиментов на совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме и или в доле от дохода плательщика с учетом состояния здоровья, материального положения сторон и других существенных обстоятельств. Взыскание таких алиментов осуществляется исключительно в судебном порядке на основании нового искового заявления.
В случае просрочки уплаты алиментов получатель имеет право требовать неустойку в размере одного процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более ста процентов долга. При этом суд может уменьшить размер неустойки, учитывая материальное и семейное положение плательщика алиментов.
