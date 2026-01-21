Алименты после 18 лет: когда родители обязаны содержать совершеннолетних детей

Достижение совершеннолетия не всегда означает прекращение обязанности родителей содержать ребенка. Законодательство Украины предусматривает ряд случаев, когда алименты уплачиваются и после 18 лет – в частности из-за инвалидности или продолжения обучения.

Когда надо содержать совершеннолетнего ребенка?

Законодательство устанавливает общую обязанность родителей содержать ребенка до достижения им совершеннолетия, однако в определенных законом ситуациях эта обязанность сохраняется и после 18 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. Такие основания предусмотрены главой шестнадцатой Семейного кодекса Украины и применяются с учетом материального положения как ребенка, так и родителей.

Во-первых, родители обязаны оказывать материальную помощь совершеннолетним дочери или сыну, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в содержании, при условии наличия у родителей финансовой возможности. Речь идет, в частности, о лицах с инвалидностью или тех, кто имеет право на пенсию в соответствии с законодательством. В то же время обязанность содержания не возникает, если сами родители являются нетрудоспособными или их доход не позволяет оказывать такую помощь.

Во-вторых, если совершеннолетние дочь или сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной поддержке, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет. Право на алименты сохраняется только на период обучения и прекращается в случае его завершения. Обратиться в суд с соответствующим иском могут как сами совершеннолетние дети, так и тот из родителей, с кем они проживают.

Согласно Семейному кодексу Украины, размер алиментов на совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме и или в доле от дохода плательщика с учетом состояния здоровья, материального положения сторон и других существенных обстоятельств. Взыскание таких алиментов осуществляется исключительно в судебном порядке на основании нового искового заявления.

В случае просрочки уплаты алиментов получатель имеет право требовать неустойку в размере одного процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более ста процентов долга. При этом суд может уменьшить размер неустойки, учитывая материальное и семейное положение плательщика алиментов.

