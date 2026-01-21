Аліменти після 18 років: коли батьки зобов'язані утримувати повнолітніх дітей

Досягнення повноліття не завжди означає припинення обов'язку батьків утримувати дитину. Законодавство України передбачає низку випадків, коли аліменти сплачуються і після 18 років – зокрема через інвалідність або продовження навчання.

Коли треба утримувати повнолітню дитину?

Законодавство встановлює загальний обов'язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття, однак у визначених законом ситуаціях цей обов'язок зберігається і після 18 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції. Такі підстави передбачені главою шістнадцятою Сімейного кодексу України та застосовуються з урахуванням матеріального стану як дитини, так і батьків.

По-перше, батьки зобов'язані надавати матеріальну допомогу повнолітнім дочці чи сину, які є непрацездатними та потребують утримання, за умови наявності у батьків фінансової можливості. Йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю або тих, хто має право на пенсію відповідно до законодавства. Водночас обов'язок утримання не виникає, якщо самі батьки є непрацездатними або їхній дохід не дозволяє надавати таку допомогу.

По-друге, якщо повнолітні дочка або син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної підтримки, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років. Право на аліменти зберігається лише на період навчання і припиняється у разі його завершення. Звернутися до суду з відповідним позовом можуть як самі повнолітні діти, так і той з батьків, з ким вони проживають.

Згідно з Сімейним кодексом України, розмір аліментів на повнолітніх дітей визначається судом у твердій грошовій сумі та або у частці від доходу платника з урахуванням стану здоров'я, матеріального становища сторін та інших істотних обставин. Стягнення таких аліментів здійснюється виключно у судовому порядку на підставі нової позовної заяви.

У разі прострочення сплати аліментів одержувач має право вимагати неустойку у розмірі одного відсотка від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше ста відсотків боргу. При цьому суд може зменшити розмір неустойки, враховуючи матеріальний і сімейний стан платника аліментів.

