Аліменти після 18 років: коли батьки зобов'язані утримувати повнолітніх дітей
- Батьки зобов'язані утримувати повнолітніх дітей, які є непрацездатними або продовжують навчання до 23 років, якщо мають фінансову можливість.
- Розмір аліментів визначається судом, а у разі прострочення сплати одержувач може вимагати неустойку, яка залежить від матеріального стану платника.
Досягнення повноліття не завжди означає припинення обов'язку батьків утримувати дитину. Законодавство України передбачає низку випадків, коли аліменти сплачуються і після 18 років – зокрема через інвалідність або продовження навчання.
Коли треба утримувати повнолітню дитину?
Законодавство встановлює загальний обов'язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття, однак у визначених законом ситуаціях цей обов'язок зберігається і після 18 років, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції. Такі підстави передбачені главою шістнадцятою Сімейного кодексу України та застосовуються з урахуванням матеріального стану як дитини, так і батьків.
Дивіться також Як зареєструвати народження, шлюб або смерть на ТОТ: що потрібно знати українцям
По-перше, батьки зобов'язані надавати матеріальну допомогу повнолітнім дочці чи сину, які є непрацездатними та потребують утримання, за умови наявності у батьків фінансової можливості. Йдеться, зокрема, про осіб з інвалідністю або тих, хто має право на пенсію відповідно до законодавства. Водночас обов'язок утримання не виникає, якщо самі батьки є непрацездатними або їхній дохід не дозволяє надавати таку допомогу.
По-друге, якщо повнолітні дочка або син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної підтримки, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років. Право на аліменти зберігається лише на період навчання і припиняється у разі його завершення. Звернутися до суду з відповідним позовом можуть як самі повнолітні діти, так і той з батьків, з ким вони проживають.
Згідно з Сімейним кодексом України, розмір аліментів на повнолітніх дітей визначається судом у твердій грошовій сумі та або у частці від доходу платника з урахуванням стану здоров'я, матеріального становища сторін та інших істотних обставин. Стягнення таких аліментів здійснюється виключно у судовому порядку на підставі нової позовної заяви.
У разі прострочення сплати аліментів одержувач має право вимагати неустойку у розмірі одного відсотка від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше ста відсотків боргу. При цьому суд може зменшити розмір неустойки, враховуючи матеріальний і сімейний стан платника аліментів.
Аліменти за ґратами: як держава стягує кошти з батьків, які відбувають покарання?
В Україні існує механізм, що дозволяє стягувати аліменти з батьків, які відбувають покарання, через виконавче провадження.
Засуджені залучаються до оплачуваної праці, з якої вираховуються аліменти, що мають пріоритет над іншими платежами.