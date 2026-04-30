Тишина с фронта: что делать семье, когда военный долго не выходит на связь

Если близкий человек, который находится на фронте, не выходит на связь – это тяжелый момент для семьи. Однако стоит действовать взвешенно, связаться с собратьями и следить за любыми новостями о своем защитнике.

Что делать, когда нет связи с военным?

Часто связь с военным недоступна из-за отсутствия мобильного покрытия на позициях или введения режима молчания. Но нередко к воину невозможно позвонить, когда даже собратья не знают, куда он исчез. О том, что стоит делать семье, когда их родственник пропал без вести, рассказали в Министерстве обороны.

Когда связи с родственником нет длительное время, то семье рекомендуют позвонить собратьям, которые могут знать, что случилось. Так же информацию можно узнать у командования или службы сопровождения части. Если бригада не отвечает, то можно попробовать сделать запрос через ТЦК и СП.

Если же все уверены, что воин не попал в плен или не был ранен, то паниковать не стоит – возможно в ближайшее время он выйдет на связь.

В противном случае часть официально фиксирует, что человек пропал без вести или попал в плен. Если командование это сделало, то семья получит соответствующее уведомление.

Статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах назначают, когда военный не вернулся с боевого задания и никто не знает, что с ним случилось. Также семью извещают, когда воин попал в плен, и погиб на поле боя.

В таком случае семья имеет гарантию, что военного уже ищут и подадут в список на возвращение (если он попал в плен). При этом близкие родственники уже имеют право на получение выплат и льгот. Это предусмотрены законопроектом № 13646 "О социальной защите военных" ежемесячные выплаты, размером около 120 тысяч гривен.



Что надо знать родственникам военного, который, предположительно, пропал на фронте / Инфографика Минобороны

Как происходит поиск пропавших военных?

Чтобы поиск был эффективным, собираются необходимые данные о последнем известном месте пребывания и обстоятельствах исчезновения. Такая информация должна быть записана в приказе воинской части.

Родственникам нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В дальнейшем контакт для поиска стоит держать с представителями Коордштаба, правоохранительными и государственными органами

Важно! После исчезновения военного родственникам нужно подать заявление в полицию. Правоохранителям нужно рассказать об обстоятельствах исчезновения, особые приметы защитника, информация о вещах и документы, которые он мог иметь при себе. Кроме того, ближайший родственник должен сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей.



Выписку из Единого реестра досудебных расследований семье отдает следователь.

Стоит помнить, что подавать нужно исчерпывающие данные, чтобы поиск происходил быстро. Координационный штаб собирает все, что известно о военном, проверяет возможное его пребывание в учреждениях на территории врага, где находятся в неволе украинские военные и гражданские.



Контакты для сообщения об исчезновении военного / Инфографика Минобороны

Любые новые сведения о защитнике можно найти в разделе "Дополнительная информация". Об изменениях также будет знать следователь.

Что стоит знать о работе государства в отношении пропавших без вести?

В Украине создана должность специального посла по вопросам военнопленных для работы над обменами и возвращением украинцев домой. МИД вместе с общественными организациями должен определить с партнерами методы воздействия на Россию, чтобы оккупанты не издевались над пленными.

Военнослужащие обязаны предоставлять образцы ДНК для возможности их идентификации в случае гибели или пропажи без вести. Государство создает единую базу биологических данных для идентификации защитников, которая охватывает дактилоскопическую и стоматологическую информацию для дополнительного распознавания личности.