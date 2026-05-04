В Украине обновляют подход к волонтерству: ключевые изменения до 2030 года

Украина создала целевую социальную программу для развития волонтерства. К этому делу планируется привлечь больше людей. А организации, которые привлекают к работе волонтеров будут отмечать на государственном уровне.

Что предусматривает Государственная целевая социальная программа по развитию волонтерской деятельности?

Недавно вступило в силу распоряжение Кабинета Министров о развитии деятельности волонтеров. План предусмотрен до 2030 года и содержит важный пункт – решение на законодательном уровне проблемных вопросов в сфере волонтерской деятельности с учетом международного опыта. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины № 396-р.

Так Кабинет министров предлагает отмечать все организации, где работают волонтеры. Таким образом возможно также увеличить уровень вовлеченности в такую деятельность.

Государство также имеет целью показывать волонтерский опыт людей, создавать новые технические возможности, чтобы легче могли коммуницировать волонтеры и организации, которые их привлекают.

До 2030 года планируется привлечение украинцев к волонтерской деятельности и развитие культуры волонтерства. В частности, к активностям хотят привлекать детей и молодежь.

Волонтеров могут привлекать для восстановления украинской инфраструктуры, среди которых будут и иностранные добровольцы.

Согласно распоряжению государство должно способствовать органами местного самоуправления в развитии волонтерской деятельности. Один из возможных путей – работа волонтеров непосредственно в таких органах.

Кроме того, в течение лет будет осуществляться мониторинг вызовов в сфере волонтерства.

Напомним! Волонтерами считаются люди, которые работают на социальное благо, не получая за это прибыль. Такая деятельность является добровольной и заниматься ею могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые легализованы в Украине. Также волонтерами становятся дееспособные несовершеннолетние граждане, которые получили согласие от родителей, опекунов или попечителей.

Как подсчитало Министерство социальной политики, активнее всего волонтерская деятельность в Украине развивалась в 2022 году. Тогда 74% украинцев работали в различных организациях на добровольной основе. В 2024 году этот показатель упал до 27%.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин говорит, что целевая программа имеет целью поддержать силу, что имеют волонтеры. Например, через налаженный диалог волонтеров и государства.

Кроме того, государство будет гарантировать защиту семей волонтеров, отдавших жизнь за Украину или погибших при различных обстоятельствах.

Важно, что программа не требует дополнительных расходов из бюджета страны. Но ее введение означает поддержку, развитие, популяризацию и совершенствование такого явления, как волонтерство.

Что предусматривает закон о волонтерстве в образовании?

Закон, принят в 2025 году, предусматривает признание волонтерской деятельности и ее учета при поступлении. Однако часть педагогов критикует его из-за возможного роста бюрократии и нагрузки на школы. Также есть опасения, что волонтерство может стать формальностью или потерять добровольный характер.

Но одновременно с этим в Украине разрешили засчитывать волонтерство как практику в вузах, если оно соответствует образовательной программе. Этот опыт можно указывать в мотивационном письме. Учебные заведения должны способствовать развитию волонтерской деятельности.