Полиция на чеку: водителей штрафуют за проблемы с номерами на авто

Нарушение правил установки номерных знаков также влечет за собой ответственность. Законодательство определяет размеры штрафов, которые может получить водитель.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил использования номерных знаков?

На дорогах немало автомобилей, которые патрульные останавливают из-за неправильно закрепленных или поврежденных номерных знаков. Управлять такими автомобилями запрещено, отмечают в Патрульной полиции Черкасской области.

Смотрите также До 17 000 гривен: в Украине могут существенно вырасти некоторые штрафы для водителей

Полицейские напоминают, что к нарушениям, касающимся номерных знаков, относится использование нестандартных номеров; знаков, которые не установлены в нужном месте; закрытых или загрязненных номеров, которые невозможно прочитать с расстояния 20 метров; перевернутых и неосвещенных номеров;

Водитель также не может самовольно изменять размеры, форму, обозначения или цвет номерных знаков, если это не предусмотрено правилами дорожного движения.

Наложить штраф на гражданина также могут за дополнительные обозначения на номерах или за закрытые буквы или цифры.

За нарушение ПДД в части использования номерных знаков водитель может получить штраф в размере 1 190 гривен.

Важно, что автомобиль без номерных знаков запрещено использовать, так как это обязательный элемент транспортного средства. В случае ДТП, преступления или другого правонарушения именно по регистрационному номеру полицейские могут определить причастность автомобиля.

Добавим, что этот штраф — самый небольшой. За более серьезные нарушения сумма увеличивается. Если водитель неправомерно решил использовать спецномера, например ВСУ, полиции или дипломатических учреждений, то штраф составит 2 550 гривен.

Если нарушение было совершено повторно в течение года, то сумма составит 5 100 гривен, и дополнительно может быть применено лишение водительских прав на 3–6 месяцев.

Подобные штрафы можно обжаловать в суде, но отменить постановление удастся только в том случае, если полиция не предоставит надлежащих доказательств или в ее действиях были допущены процессуальные нарушения. Подать жалобу можно в течение 10 дней с момента получения постановления.

В судебной практике есть дела, в которых водители пытались доказать отсутствие умысла или незначительность нарушения, но апелляционные суды оставляли штрафы в силе, поскольку полиция предоставила видеозаписи, фотофиксацию и другие доказательства нарушения.

Если штраф выписан за закрытый, измененный или неосвещенный номер, водителю прежде всего следует получить копию всех доказательств. Именно их качество обычно определяет, имеет ли смысл обращаться в суд.

Что стоит знать об ответственности за проблемы с номерными знаками?

В Тернополе патрульные остановили водителя Volkswagen, который намеренно изменил символы на государственном номерном знаке черным маркером, чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД. Мужчина признал, что сам подправил номер, однако это не помогло, поэтому его все равно оштрафовали на 1 190 гривен. Полиция напомнила, что управлять автомобилем запрещено, если номерной знак изменен, закрыт,

Похищение номерных знаков может быть как хулиганством или коллекционированием редких комбинаций, так и способом заработка или подготовкой к другим правонарушениям. Юристы советуют в любом случае сразу сообщать о пропаже номеров в полицию, ведь похищенные знаки могут использовать для нарушений ПДД или даже преступлений, а претензии сначала могут возникнуть именно к владельцу автомобиля.