Возвращение мужчин из-за границы: адвокат сказал, реально ли и кого касается в первую очередь

Владимир Зеленский, находясь в Берлине, отметил, что Украина вместе с немецкой стороной будет заниматься вопросом возвращения украинских мужчин призывного возраста из-за границы. Украинский президент подчеркнул, что многие мужчины выехали из Украины незаконно.

Заявление Владимира Зеленского поддержал Фридрих Мерц, который отметил, что речь идет о том, как облегчить возвращение на родину украинских граждан мобилизационного возраста, которые получили убежище в Германии. Адвокат Руслан Ружицкий рассказал 24 Каналу, как может происходить возвращение мужчин в Украину.

Существует ли механизм возвращения мужчин в Украину из-за границы?

"Это может касаться всех мужчин, которые не имеют отсрочки. Юридического механизма обязать мужчин вернуться в Украину нет. В начале войны появился законопроект, который должен был обязать мужчин вернуться, но власть от него отказалась и Верховная Рада его не рассматривала", – отметил адвокат.

Обратите внимание! Владимир Зеленский подчеркнул, что вопросом возвращения мужчин из Германии в Украину должны заниматься "соответствующие службы обеих стран". Это касается ситуаций, когда молодые мужчины мобилизационного возраста поехали за границу временно, но остались там "на годы". Кроме того, многие из них выехали из Украины, нарушив законодательство нашей страны. По мнению Зеленского, это вопрос еще и справедливости, ведь военным на фронте нужны ротации.

Проблема для Украины, по его словам, в том, что человек, когда живет за границей, может нарушать украинский закон. Но в то же время он не нарушает закон страны пребывания, и эта страна претензий к нему не имеет. Соответственно задерживать и экстрадировать его оснований нет.

Поэтому, чтобы решить вопрос возвращения, надо, чтобы соответствующий закон был принять в Украине и в каждой европейской стране. Однако это не реально, учитывая европейские традиции соблюдения прав человека. Поэтому рассчитывать, что примут законы, которые позволят возвращать украинцев, не стоит,

– подчеркнул Руслан Ружицкий.

Он добавил, единственное, что могут сделать европейские страны, это отменить мужчинам определенные помощи, а также как-то усложнить жизнь. Однако, например, сейчас мужчины за рубежом могут спокойно делать загранпаспорт, и Украина это не ограничивает. Поэтому Украина со своей стороны еще не все сделала.

Что известно о возвращении украинских молодых людей из-за рубежа?