Депортация из ЕС после завершения защиты: адвокат разъяснил украинцам важные нюансы

Украинцев не будут немедленно отправлять домой, если срок действия временной защиты истечет. Европейские страны предлагают несколько вариантов легализации их пребывания.

Что делать людям, когда прекратится временная защита

Европейское законодательство предлагает украинцам легализоваться и не утратить возможность пребывания в этих странах. На данный момент речь не идет об обязательной депортации людей после окончания срока защиты. Выдворить из страны могут только в том случае, если иностранец исчерпал все законные варианты для пребывания. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказал адвокат Сергей Старенький.

Украинцы могут находиться в странах Европы не только на условиях временной защиты. Возможность дальнейшей легализации сохраняется. Эксперт отмечает, что сообщения о возможном сворачивании программы временной защиты – это не приговор для украинцев, ведь право жить и работать в ЕС сохранится.

Политические заявления о том, что украинцев лишат возможности проживать в Евросоюзе, – это популистские заявления некоторых политиков. На самом деле в ЕС граждане, уже проживающие по статусу временной защиты, смогут продлить его действие в соответствии с установленными процедурами.

Если какая-либо страна Европы откажется от защиты украинцев, это не означает автоматическую депортацию. Адвокат напомнил о законных альтернативах, позволяющих и в дальнейшем оставаться в ЕС. Например, по обычному безвизовому режиму украинец может 90 дней находиться в статусе туриста.

Эксперт предлагает и другой вариант – можно сразу же заняться оформлением вида на жительство, например, на основании работы.

Отмена или непродление временной защиты в какой-либо стране не влечет за собой немедленную принудительную депортацию в Украину. То есть, условно говоря, в Польше истек срок временной защиты, его не продлили. Данное лицо может переехать в другую страну Евросоюза или за его пределы и там, соответственно, легализовать свое пребывание. А если человек не получил эту защиту, оказался там условно на территории той или иной европейской страны, когда защита уже отменена, он может получить соответствующее разрешение на пребывание,

– рассказал Старенький.

Также Старенький напомнил о возможности подачи заявления на политическое убежище. Такое право имеют граждане разных государств, в том числе и Украины. Однако для этого необходимо предоставить доказательства того, что человеку лично угрожает опасность в родной стране.

Когда действительно могут депортировать из ЕС

Сергей Старенький отметил, что депортация грозит только тем украинцам, которые игнорируют законы страны пребывания, нарушают сроки разрешенного проживания. Речь идет о случаях, когда, например, в Польше у человека истек срок действия "карты пребывания", а на новую она не подала заявление, да и возможности оформить временную защиту у нее нет. Тогда она становится нелегалом.

То есть если срок истечет, а иностранец не предпримет никаких действий для оформления другого статуса, то он будет вынужден покинуть страну.

Адвокат рассказал, грозит ли украинцам депортация из ЕС: видео

Также под депортацию могут попасть люди, совершившие серьезные правонарушения на территории того или иного государства. В некоторых случаях, помимо депортации, иностранцу на некоторое время запрещают и въезд в ЕС.

Возможно ли продление временной защиты в ЕС

Ранее стало известно, что страны ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. В Евросоюзе пояснили, почему это должно обеспечить украинцам определенность и стабильность, пока продолжается война.

В то же время изменятся правила для новых заявителей. Временная защита будет предоставляться только тем украинцам, у которых нет военных обязательств. Для получения статуса потребуется подтвердить законный выезд из Украины и предоставить документ об освобождении от военной службы или о ее прохождении.

К украинцам, уже получившим временную защиту в ЕС, эти ограничения применяться не будут. Окончательное решение Совет ЕС должен официально утвердить в ближайшие недели.