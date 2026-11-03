Важно ли иметь Резерв+: Еврокомиссия уточнила правила получения временной защиты

Европейская комиссия ответила на вопрос о процедуре проверки соответствия критериям для получения временной защиты. В правилах говорится о значении законного пересечения границы и приложения Резерв+. Как оказалось, гражданам для получения защиты не обязательно иметь и то, и другое.

Документ, подтверждающий это, может быть один

Поскольку проверки всегда проводят украинские пограничники, то европейские органы власти имеют все основания считать, что гражданин выехал законно и выполнил все предусмотренные законом военные обязанности. То есть Европейская комиссия в своих разъяснениях отмечает, что сам факт законного пересечения границы через пункт пропуска из Украины в страну ЕС является достаточным доказательством законности выезда.

Следовательно, прибытие на внешнюю границу с разрешением на выезд с украинской стороны автоматически подтверждает соответствие критериям для оформления временной защиты, установленным в решениях Рады ЕС.

Гражданам не нужно дополнительно доказывать законность пересечения границы, если на пункте пропуска они получили официальное разрешение на выезд.

Правило 90 дней для стран, не имеющих общей границы с Украиной

Для государств Евросоюза, не имеющих общей сухопутной границы с Украиной, ключевым доказательством будет служить штамп о выезде в загранпаспорте, который пограничники проставили не позднее чем за 90 дней до подачи заявления.

Выездной штамп в паспорте соответствующего лица, проставленный украинскими органами власти, который свидетельствует о том, что этому лицу было разрешено выехать из Украины, должен быть достаточным для признания того, что данное лицо соответствует критериям приемлемости и может получить статус временной защиты, – поясняют в Еврокомиссии.

"Резерв+", в свою очередь, может служить альтернативным документом. Чиновники поясняют: если стандартных отметок недостаточно или возникает необходимость в дополнительной проверке, миграционные органы стран ЕС будут требовать альтернативные подтверждения. В качестве достаточного документа Еврокомиссия признала официальную справку или свидетельство об освобождении от военной службы.

В документе должны быть указаны, как минимум, личные данные соответствующего лица (имя, фамилия, дата рождения), информация о том, освобождено ли лицо от военных обязанностей, и, в случае положительного ответа, срок действия такого освобождения. Государства-члены могут считать, что неполная информация, особенно относительно того, освобождено ли лицо от военных обязанностей в Украине, не является достаточным доказательством для получения права на временную защиту,

– говорится в сообщении.

Документ разрешается предъявлять как в электронном виде с экрана смартфона, так и в распечатанном бумажном формате.

Перевод документов и проверка в консульствах

Поскольку выписка из приложения Резерв+ формируется исключительно на украинском языке, европейские власти рекомендуют заранее позаботиться о ее официальном переводе. Лучше всего сделать присяжный перевод на английский или государственный язык страны пребывания еще до выезда или через консульские учреждения Украины в ЕС.

Местные миграционные службы стран блока обязаны хранить копии предоставленных электронных или бумажных свидетельств и переводов в регистрационных делах заявителей. Это гарантирует сохранение легального статуса, что напрямую открывает доступ к рынку труда, медицинскому страхованию и социальным выплатам в Европе.

Обратите внимание! Гражданам, планирующим получить временную защиту в ЕС, рекомендуем иметь при себе готовую выписку из Резерв+ о прохождении военной службы в Украине. Даже при условии легального выезда за границу должностные лица могут требовать дополнительных ограничений.

Напомним, Госпогранслужба рекомендует украинцам сразу обратиться к пограничникам за штампом о законном выезде, чтобы избежать лишних запросов. А любые ограничения на выезд из Украины граждане могут проверять через "Личный кабинет" на сайте ГПСУ.

Еще в августе ЕС ввел новые правила получения временной защиты для мужчин призывного возраста. Было определено, что защита не будет предоставляться лицам, которые не могут подтвердить выполнение воинских обязанностей в соответствии с законодательством Украины.