Чи важливо мати Резерв+: Єврокомісія уточнила правила отримання тимчасового захисту

Документ для підтвердження може бути один

Оскільки перевірки завжди проводять українські прикордонники, то європейські органи влади мають усі підстави вважати, що громадянин виїхав законно та виконав усі передбачені законом військові обов'язки. Тобто Європейська комісія у своїх розʼясненнях зазначає, що сам факт законного перетину кордону через пункт пропуску з України до країни ЄС є достатнім доказом легальності виїзду.

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Відтак прибуття на зовнішній кордон із дозволом на виїзд від української сторони автоматично підтверджує відповідність критеріям для оформлення тимчасового захисту, що встановлені в рішеннях Ради ЄС.

Громадянам не потрібно додатково доводити легітимність перетину, якщо на пункті пропуску вони отримали офіційне погодження на виїзд.

Правило 90 днів для країн без спільного кордону з Україною

Для держав Євросоюзу, які не мають спільного сухопутного кордону з Україною, ключовим доказом слугуватиме штамп про виїзд у закордонному паспорті, який прикордонники поставили не пізніше ніж за 90 днів до подання заяви.

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Виїзний штамп у паспорті відповідної особи, проставлений українськими органами влади, який свідчить про те, що цій особі було дозволено виїхати з України, має бути достатнім для визнання того, що відповідна особа відповідає критеріям придатності та може отримати статус тимчасового захисту, – пояснюють у Єврокомісії.

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Резерв+ натомість може бути альтернативним документом. Посадовці пояснюють: якщо стандартних позначок недостатньо або виникає потреба в додатковій перевірці, міграційні органи держав ЄС вимагатимуть альтернативні підтвердження. Достатнім документом Єврокомісія визнала офіційну довідку чи свідоцтво про звільнення від військового обов'язку.

У документі мають бути вказані, як мінімум, особисті дані відповідної особи (ім’я, прізвище, дата народження), інформація про те, чи особа звільнена від військових обов’язків, та, у разі позитивної відповіді, термін дії такого звільнення. Держави-члени можуть вважати, що неповна інформація, особливо щодо того, чи особа звільнена від військових обов’язків в Україні, не є достатнім доказом для отримання права на тимчасовий захист– йдеться в повідомленні.

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Документ дозволено показувати як в електронному вигляді з екрана смартфона, так і в роздрукованому паперовому форматі.

Переклад документів та перевірка в консульствах

Оскільки витяг із додатка Резерв+ формується виключно українською мовою, європейська влада радить завчасно подбати про його офіційний переклад. Найкраще зробити присяжний переклад англійською або державною мовою країни перебування ще до виїзду або через консульські установи України в ЄС.

Місцеві міграційні служби країн блоку зобов'язані зберігати копії наданих електронних чи паперових свідоцтв і перекладів у реєстраційних справах заявників. Це гарантує збереження легального статусу, що напряму відкриває доступ до ринку праці, медичного страхування та соціальних виплат у Європі.

Зазначимо! Громадянам, які планують отримати тимчасовий захист у ЄС, радимо мати готовий витяг з Резерв+ про виконання військових обов'язків в Україні. Навіть за умови легального виїзду за кордон посадовці можуть просити додаткові обмеження.

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Нагадаємо, Держприкордонслужба рекомендує українцям одразу просити в прикордонників штамп про законний виїзд, щоб уникнути зайвих запитів. А будь-які обмеження на виїзд з України громадяни можуть перевіряти через "Особистий кабінет" на сайті ДПСУ.

Ще в серпні ЄС запровадив нові правила отримання тимчасового захисту для чоловіків призовного віку. Було визначено, що захист не надаватимуть особам, які не можуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України.