Возможность легализации остается: что делать украинцам, если временную защиту в ЕС отменят
- Государства ЕС постепенно отменяют временную защиту для украинцев, но сохраняются другие возможности легализации, как вид на жительство с правом работать или открывать бизнес.
- В Польше вводят карту CUKR для украинцев с временной защитой, которая будет действовать три года.
Многие украинцы поехали в Европу после начала полномасштабной войны и смогли найти там работу. Поэтому они получили право легализоваться, даже если временную защиту из-за войны государства-члены ЕС все же решат отменить.
Легко ли будет украинцам легализоваться в Европе?
Хотя государства и будут понемногу отменять временную защиту для украинцев, люди будут иметь другие условия легализации. Вид на жительство с правом работать, открывать бизнес или осуществлять другую деятельность украинцы имели еще до войны, поэтому такое право за ними будет сохраняться. Изменения подходов к временной защите в большинстве стран подталкивают людей к определению, где они хотят в будущем остаться. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.
Так уже известно о нововведениях в Польше для легализации украинцев. Статус временной защиты планируют отменить, но кроме привычных карт "побыту" украинцы могут оформлять карту CUKR. Ее имеют право получить все украинцы, которые с июля 2025 года имели временную защиту в Польше и статус не был прерван.
Карта CUKR будет выдаваться на три года. Фактически это станет переходным механизмом между временной защитой и стандартным проживанием в Польше. Она позволит легально работать, жить и пользоваться частью административных услуг.
Люди просто будут иметь другие юридические основания для пребывания. Или это будет, условно говоря, основание работы, обучения, или, может, кто там женился или вышел замуж. И они на этих основаниях там и будут уже находиться. А все остальные определятся и или вернутся домой, или срочно изменят свой стиль жизни.
Именно из-за перехода на другие правовые основания для легализации украинцы начали постепенно терять временную защиту.
Эксперт добавил, что в случае, если следующая зима будет тяжелой, а война затянется, то многие украинцы будут и в дальнейшем ехать за границу. В связи с этим в ЕС будут решать, стоит ли продолжать временную защиту. Сейчас речь идет о том, что особый статус для украинцев после марта 2027 года могут продлить еще на год. Об этом в интервью для DW сказала спецпосланница Европейского Союза Ильва Йоханссон.
Действительно, затяжные боевые действия побуждают европейских чиновников принимать решение о дальнейшей защите украинцев. Они не имеют права отправлять людей в страну, которая воюет, поэтому правовые гарантии партнеры могут продолжить.
Что будет после завершения временной защиты?
Василий Воскобойник добавил, что в условиях временной защиты было прописано: она действует до 2027 года. Если же боевые действия закончатся раньше, то в украинцев будет еще полгода, чтобы изменить основания пребывания и получить обычный вид на жительство или вернуться домой.
Заметим, что в большинстве стран ЕС временная защита сначала рассматривалась как экстренный механизм для людей, которые спасаются от войны. Но после нескольких лет пребывания украинцев удалось перейти к модели интеграции в общество с помощью работы, обучения или семейного статуса, а не через социальную поддержку.
Такой путь для украинцев является более сложным. Для легализации нужны официальный трудовой контракт, стабильный доход, подтверждение наличия жилья, и нередко – знания языка.
После перехода на стандартные типы видов на жительство украинцы могут потерять часть льгот, которые действовали во время действия временной защиты.
Эксперты не исключают, что сокращение социальной поддержки в отдельных странах ЕС может вызвать новую волну внутренней миграции украинцев уже внутри Европы.
Что известно о возвращении украинцев на родину?
Украина начала обсуждать с европейскими партнерами механизмы возвращения граждан, которые выехали из-за войны. Для этого государство хочет получить данные об украинцах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС. В Министерстве социальной политики объясняют, что возвращение должно быть добровольным, а ключевым условием остается безопасность в Украине.
Вместе с этим Кабмин изменил правила выезда за границу для женщин-чиновниц во время военного положения. Теперь большинство работниц органов власти, местного самоуправления и государственных предприятий могут выезжать без дополнительных ограничений. В то же время запрет остается для чиновниц.