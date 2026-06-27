Шаг к вступлению в ЕС: как британские судьи помогает украинцам подготовить реформу права

Украина будет учиться у британских судей, чтобы упорядочить коммерческое право и приблизить страну к вступлению в Европейский Союз. Помощь Великобритании касается проведения реформ в области борьбы с коррупцией, верховенства права и независимости судебной власти.

Украинские судьи приобрели знания в области коммерческого права

На прошлой неделе в польский Краков прибыли высокопоставленные судьи из Великобритании и их украинские коллеги. Занятия проводились с целью того, чтобы Украина в дальнейшем могла привести свое законодательство в соответствие со стандартами ЕС. Об этом пишет Telegraph.

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Обучение длилось три дня, и в нем принял участие заместитель министра юстиции Великобритании Джейк Ричардс. Поскольку ЕС требует от Украины упорядочить правовую систему и провести определенные реформы, партнеры поделились своим опытом в области судебной системы.

Как отмечает исполняющая обязанности главы Министерства юстиции Украины Людмила Сугак, правовые нормы Великобритании действительно могут служить "убедительным примером правовой эволюции в государстве". По её словам, реформы можно основывать на стабильных демократических институтах.

Кроме того, правосудие в коммерческой сфере действительно можно считать одним из ключевых элементов защиты инвестиций, налаживания связей между государственными институтами и гражданами, а также обеспечения экономической стабильности.

ЕС, в свою очередь, хотел бы принять Украину в свои ряды, но требует гарантий верховенства права. Поэтому сейчас британские судьи обучают своих украинских коллег "золотому стандарту" законодательства, благодаря чему Украина сможет несколько изменить свою правовую систему для интеграции в ЕС.

Сможет ли Украина вступить в ЕС в 2027 году?

В Кабмине заявили, что идея вступления Украины в ЕС в 2027 году остается актуальной, хотя окончательной модели этого процесса пока нет. По словам вице-премьера Тараса Качки, ключевым фактором станет скорость проведения реформ и принятия законов, необходимых для выполнения требований Евросоюза.

В ЕС пока не достигли согласия относительно ускоренного вступления Украины из-за позиции отдельных государств-членов. В Брюсселе обсуждают альтернативные механизмы, которые позволили бы углубить интеграцию Украины до членства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что евроинтеграция Украины продолжается, и этот процесс уже невозможно остановить. По его словам, несмотря на политические дискуссии и позицию отдельных стран, Украина продолжает выполнять свои обязательства, а решение о будущем членстве будет зависеть от успешного проведения реформ и поддержки европейских партнеров.