Мобилизация и ВВК в Украине: можно ли пройти медосмотр всего за один день

Военно-медицинская комиссия должна проводиться в соответствии с установленными правилами, хотя во время мобилизации эти правила нередко игнорируются. В законодательстве прямо указаны два срока, в течение которых процедура ВВК должна быть завершена.

Сколько времени может длиться ВВК?

Сроки проведения медицинского осмотра для определения годности к службе не ограничиваются одним днем, однако в некоторых случаях врачам требуется действительно немного времени. Тогда как при необходимости проведения для человека дополнительных обследований или медицинских исследований, срок прохождения комиссии увеличивается вплоть до двух недель. Об этом рассказали эксперты на портале "Юристы.UA".

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Во время военного положения ВВК проводится в стандартном режиме, законодательных изменений в этом вопросе не было. Так процедуру должны завершить в течение шести дней. Такой установленный срок назвал адвокат Вячеслав Кирда. Однако он добавляет, что закон предусматривает продление срока для прохождения ВВК. Это возможно, если человеку назначаются дополнительные лабораторные, инструментальные или другие медицинские обследования, чтобы иметь все четкие данные о состоянии его здоровья. Но даже при этом комиссия и дополнительные обследования не могут длиться более, чем 14 дней.

Как комментирует адвокат Юрий Айвазян, лицо, ответственное за прохождение ВВК военнообязанными, возможно привлечь к административной ответственности, если будет доказан факт нарушения установленных сроков.

При вынесении решения учитываются конкретные обстоятельства и причины нарушения.

Могут ли быть изменения в процедуре ВВК в Украине?

Ранее в офисе Военного омбудсмена предлагали изменить процесс военно-врачебной комиссии, чтобы часть ограниченно годных и полностью негодных украинцев, которых уже мобилизовали, могли иметь право на увольнение со службы. Ольга Решетилова заявила, что в Украине необходимо реформировать систему военно-врачебных комиссий и изменить "злосчастный" указ, который, по ее словам, занижает планку здоровья для военнослужащих.

Народные депутаты предлагают законопроект, согласно которому в Уголовном кодексе должны появиться новые статьи о нарушения порядка проведения военно-врачебной комиссии и призыва. За подобные действия должностным лицам ТЦК и ВВК может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы, а также предусматривается запрет занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью в течение одного – трех лет.