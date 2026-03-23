Мнение о выборах в Украине уже общее: почему сейчас невозможно провести голосование
- В Украине невозможно провести выборы во время военного положения, и Верховная Рада достигла консенсуса по этому вопросу.
- Обсуждаются правовые и организационные условия для проведения первых послевоенных выборов.
Украина готовится к послевоенным выборам, однако пока продолжается военное положение, провести их невозможно. Сейчас государство должно разработать алгоритм обеспечения голосования украинцев за рубежом и организовать условия для участия военных.
Что решили в Верховной Раде о выборах во время военного положения?
Наконец Верховная Рада достигла консенсуса относительно проведения выборов во время войны, а точнее невозможности их организовать. Тематические подгруппы прорабатывают организацию будущих выборов и в частности следует принять во внимание еще большой объем работы. Об этом во время проведения круглого стола по подготовке к первым национальным послевоенным выборам в Украине рассказал первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
Вопрос проведения выборов в Украине еще до завершения войны обсудили представители парламента, органов государственной власти, Центральной избирательной комиссии, международных организаций и экспертной среды.
На мероприятии представили предложения для создания надлежащих правовых и организационных условий для проведения первых парламентских и президентских выборов уже после завершения военного положения.
Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса о невозможности проведения выборов во время военного положения,
– заявил Корниенко.
Вице-спикер добавил, что рабочие группы еще должны доработать финансирование выборов и процедуру выборов парламента. Кроме того, чиновники должны отдельно оценить выполнение Украиной евроинтеграционных обязательств в сфере избирательного права, что позволит установить требования и дальнейшие шаги.
Что говорит закон о выборах во время военного положения?
Специалисты общественной организации "Центр исследования законодательства Украины" в комментарии 24 Канала объяснили, что проведение выборов во время военного положения – это действительно незаконно. Они отметили, что теоретически возможно было бы изменить законодательство, чтобы провести выборы с учетом безопасности и отсутствия необходимой инфраструктуры.
Однако легитимность любого результата будет, вероятно, ниже, чем легитимность нынешнего президента,
– рассказали представители ОО.
Тоже самое касается выборов в Верховную Раду. Сейчас нет никаких альтернатив и законного варианта провести их до отмены военного положения. И даже создать такой вариант невозможно без изменений в Конституцию.
Выборы в Украине: последние новости
ЦИК и рабочая группа фактически пришли к выводу, что провести голосование в 2026 году невозможно из-за войны, риски безопасности и нерешенные вопросы участия военных и украинцев за рубежом. Это станет возможно, когда закончится война и минимум через 6 месяцев подготовки.
В то же время власть только разрабатывает законодательные предложения о выборах во время войны или после нее. Документ еще не завершен, но должен урегулировать ключевые проблемы.
Владимир Зеленский допускает возможность своего баллотирования в президенты в зависимости от обстоятельств и результатов войны. Украинский лидер подчеркнул, что главное сейчас – завершение войны, а не избирательный процесс.