Мнение о выборах в Украине уже общее: почему сейчас невозможно провести голосование

Украина готовится к послевоенным выборам, однако пока продолжается военное положение, провести их невозможно. Сейчас государство должно разработать алгоритм обеспечения голосования украинцев за рубежом и организовать условия для участия военных.

Что решили в Верховной Раде о выборах во время военного положения?

Наконец Верховная Рада достигла консенсуса относительно проведения выборов во время войны, а точнее невозможности их организовать. Тематические подгруппы прорабатывают организацию будущих выборов и в частности следует принять во внимание еще большой объем работы. Об этом во время проведения круглого стола по подготовке к первым национальным послевоенным выборам в Украине рассказал первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Вопрос проведения выборов в Украине еще до завершения войны обсудили представители парламента, органов государственной власти, Центральной избирательной комиссии, международных организаций и экспертной среды.

На мероприятии представили предложения для создания надлежащих правовых и организационных условий для проведения первых парламентских и президентских выборов уже после завершения военного положения.

Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса о невозможности проведения выборов во время военного положения,

– заявил Корниенко.

Вице-спикер добавил, что рабочие группы еще должны доработать финансирование выборов и процедуру выборов парламента. Кроме того, чиновники должны отдельно оценить выполнение Украиной евроинтеграционных обязательств в сфере избирательного права, что позволит установить требования и дальнейшие шаги.

Что говорит закон о выборах во время военного положения?

Специалисты общественной организации "Центр исследования законодательства Украины" в комментарии 24 Канала объяснили, что проведение выборов во время военного положения – это действительно незаконно. Они отметили, что теоретически возможно было бы изменить законодательство, чтобы провести выборы с учетом безопасности и отсутствия необходимой инфраструктуры.

Однако легитимность любого результата будет, вероятно, ниже, чем легитимность нынешнего президента,

– рассказали представители ОО.

Тоже самое касается выборов в Верховную Раду. Сейчас нет никаких альтернатив и законного варианта провести их до отмены военного положения. И даже создать такой вариант невозможно без изменений в Конституцию.

