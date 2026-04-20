Есть основание для наказания: кто из мужчин нарушил закон, уехав из Украины во время войны

Многие мужчины призывного возраста во время полномасштабного вторжения выехали в другие страны. Кто-то вполне законно пересек границу, другие же были вынуждены использовать схемы, чтобы выйти другими путями.

Нарушили ли какой-то закон мужчины, которые выехали за границу во время войны?

По последним подсчетам за пределы Украины во время полномасштабного вторжения выехали около 70 000 мужчин, многие – с нарушениями закона. Адвокат Олег Мыцык в эфире День.LIVE разделил на категории всех, кто уехал в другие страны во время войны и рассказал, нарушили ли они законодательство этими действиями.

Так с юридической точки зрения, никаких нарушений не совершили те военнообязанные, которые выехали из Украины законным путем. Если человек просто не вернулся, то формально он не совершил никаких нарушений.

В то же время те, кто пересекли границу нелегально тоже не всегда несут наказание, потому что часто их личность установить трудно из-за нехватки документов.

А вот категория, которая выехали с помощью поддельных документов, может получить реальные наказания за незаконное пересечение границы. Против них государство может даже применить экстрадицию.

С точки зрения законодательства, часть людей пересекла границу законно, но поступила непорядочно. А вот использование поддельных документов – это уже основание для ответственности,

– рассказал адвокат.

Важно! Наказание за использование заведомо поддельного документа предусмотрено частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до двух лет. Также может применяться ограничение свободы на такой срок.

Однако депортация всех мужчин фактически невозможна, потому что Европа имеет правовые принципы, которые бы запрещали отправлять граждан в страны, где существует опасность. Исключения – серьезные правонарушения, например, открытые уголовные дела.

По словам Олега Мицика, чтобы вернуть украинцев из-за границы, государство могло бы предложить своим людям гарантии, в частности бронирование на предприятиях. Таким образом украинцы могли бы закрепить свой статус, жить дома и работать для своей страны.

