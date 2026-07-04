Военный учет в 17 лет: могут ли не выпустить за границу без приписного

Призывной билет имеют юноши 17 лет, которые встали на воинский учет. До 23 лет мужчины могут свободно пересекать границу, но для выезда необходимо предъявить пограничникам некоторые документы.

Для юношей в возрасте 17 лет выезд за границу – свободный

Во время военного положения право украинцев на выезд за границу несколько ограничено для мужчин призывного возраста. Однако юноши, не достигшие 23 лет, могут пересекать границы Украины. Документы для выезда будут запрашивать не у всех. Об этом подчеркнули эксперты на портале "Юристы.UA".

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Мужчины в возрасте от 18 до 23 лет уже получают военно-учетный документ (так называемый военный билет). А в 17 лет юноши получают в ТЦК призывное удостоверение. Поэтому юристы пояснили, что военный билет или выписку из "Резерв+" пограничники будут требовать при выезде обязательно, а вот призывное удостоверение у несовершеннолетних не требуют.

Эксперты подчеркнули: только совершеннолетние граждане должны иметь для выезда военно-учетные документы. После 25 лет дополнительно будут требовать документы о законных основаниях для выезда.

Юрист Владислав Дерий говорит, что военно-учетный документ не входит в список документов для выезда за границу 17-летних. До 25 лет такие граждане не могут быть мобилизованы и обязаны лишь состоять на учете. При этом процедура постановки на учет не требует прохождения военно-врачебной комиссии в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1487.

Адвокат Андрей Карпенко отметил, что по закону пограничники не требуют призывного удостоверения. Но на практике бывают случаи, когда молодым людям отказывали в выезде только из-за того, что они не встали вовремя на воинский учет. Фактически сотрудники могут расценить отсутствие призывного удостоверения как нарушение правил воинского учета.

Поэтому важно помнить: закон не требует обязательно предъявлять свидетельство о постановке на воинский учет при выезде, но его рекомендуется иметь при себе, чтобы не возникало лишних вопросов.

В настоящее время установлены четкие сроки постановки на учет – с 1 января по 31 июля того года, когда лицу должно исполниться 17 лет. Если ваш день рождения в декабре 2026 года, на учет нужно встать с 1 января по 31 июля 2026 года. Выезд за границу в 17 лет может быть ограничен, если ребенок не стоит на воинском учете,

– пишет Андрей Карпенко.

Эксперт отметил, что в призывном листе, среди прочего, должны быть указаны актуальные записи из территориального центра комплектования. При этом при постановке на учет юноше оформляется электронный призывной лист. Для призывника такая форма не является заменой бумажного документа, а представляет собой стандартную форму.

Если юноша еще не состоит на учете, то он не сможет сформировать себе ВОД, поскольку документ формируется на основании данных реестра.

При этом безосновательный отказ в выезде без проблем можно обжаловать в органе охраны государственной границы или по обращению на горячую линию пограничной службы по номеру 1598.

Адвокат Юрий Айвазян добавил, что с юридической точки зрения некорректно со стороны пограничников требовать у 17-летнего юноши военно-учетные документы в качестве условия выезда.

Наличие обязанности встать на воинский учет призывникам в 17 лет не означает, что такой юноша приравнивается к мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет для целей пограничного контроля,

– отметил адвокат.

Что нужно знать о воинском учете 17-летних?

Юноши, которым в текущем году исполняется 17 лет, обязаны встать на воинский учет призывников. Это не означает мобилизацию или призыв в армию, а лишь внесение данных в государственный реестр для ведения воинского учета.

Встать на учет необходимо в установленные законом сроки, обратившись в ТЦК или воспользовавшись доступными электронными сервисами, если такая возможность предусмотрена.

За нарушение этой обязанности может наступить административная ответственность.