Для хлопців 17 років виїзд за кордон – вільний

Під час воєнного стану право українців на виїзд за кордон дещо обмежене для чоловіків призовного віку. Проте хлопці, які ще не досягли 23 років, можуть перетинати межі України. Документи для виїзду проситимуть не у всіх. На цьому наголосили експерти на порталі "Юристи.UA".

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Чоловіки від 18 до 23 років вже отримують військово-обліковий документ (так званий військовий квиток). А в 17 років хлопці отримують в ТЦК приписне свідоцтво. Тож юристи пояснили, що військовий квиток або витяг з Резерв+ прикордонники вимагатимуть при виїзді обов'язково, а от приписне у неповнолітніх не вимагають.

Експерти наголосили: лише повнолітні громадяни повинні мати для виїзду військово-облікові документи. Після 25 років додатково вимагатимуть документи про законні підстави для виїзду.

Юрист Владислав Дерій каже, що військово-обліковий документ не є в списку документів для виїзду за кордон 17-річних. До 25 років такі громадяни не можуть бути мобілізовані і лише зобов'язані стояти на обліку. При цьому процедура постановки на облік не вимагає проходження військово-лікарської комісії відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1487.

Адвокат Андрій Карпенко зауважив, що за законом прикордонники не вимагають приписне свідоцтво. Але на практиці бувають випадки, коли хлопцям відмовляли у виїзді тільки через те, що вони не стали вчасно на військовий облік. Фактично службовці можуть розцінити відсутність приписного як порушення правил військового обліку.

Тому важливо пам'ятати – закон не вимагає обов'язково надавати приписне свідоцтво під час виїзду, але при собі його рекомендується мати, аби не виникало зайвих питань.

Наразі встановлено чіткі строки становлення на облік – з 1 січня до 31 липня того року, коли особі має виповнитися 17. Якщо ваш день народження у грудні 2026, на облік потрібно стати з 1 січня по 31 липня 2026 року. Виїзд за кордон у 17 років може бути обмежений, якщо дитина не стоїть на військовому обліку,

– пише Андрій Карпенко.

Експерт зауважив, що в приписному серед іншого мають зазначитися актуальні записи з територіального центру комплектування. При цьому при взятті на облік хлопцю оформлюється електронний ВОД. Для призовника така форма є не заміною паперового документа, а стандартною формою.

Якщо юнак ще не перебуває на обліку, то він не зможе сформувати собі ВОД, бо документ формується на підставі даних реєстру.

При цьому безпідставну відмову у виїзді без проблем можна оскаржити в органі охорони державного кордону чи за зверненням на гарячу лінію прикордонної служби за номером 1598.

Адвокат Юрій Айвазян додав, що юридично некоректно з боку прикордонників вимагати в 17-річного юнака військово-облікові документи як умову виїзду.

Наявність обов’язку стати на військовий облік призовників у 17 років не означає, що такий юнак прирівнюється до чоловіків віком від 18 до 60 років для цілей прикордонного контролю,

– зазначив адвокат.

Що варто знати про облік 17-річних?

Юнаки, яким у поточному році виповнюється 17 років, зобов'язані стати на військовий облік призовників. Це не означає мобілізацію чи призов до війська, а лише внесення даних до державного реєстру для ведення військового обліку.

Стати на облік потрібно у визначені законом строки, звернувшись до ТЦК або скориставшись доступними електронними сервісами, якщо така можливість передбачена.

За порушення цього обов'язку може наставати адміністративна відповідальність.