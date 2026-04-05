Официальное уведомление без рисков: как работает передача заявлений через нотариуса

Нотариусы имеют право передавать заявления от одних лиц к другим. Если нотариус передает документ, то это означает, что заинтересованного человека официально уведомили об информации, имеющей важное правовое значение.

Как передать официальное уведомление через нотариуса?

Заявление, которое передается между юридическими или физическими лицами, может содержать данные о каком-то событии, обстоятельства, намерения или факты. Такое полномочие нотариусам предоставляет Закон Украины "О нотариате".

За услугой передачи заявлений можно обратиться как к государственному, так и к частному нотариусу. Просьба о такой услуге передается заинтересованными лицами устно. При этом на заявлении может быть заверение подлинности подписи, или нет – это не важно.

Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, граждане должны подать нотариусу заявления в двух экземплярах. Они должны оформляться надлежащим образом.

Один из них пересылается почтовым отправлением с уведомлением о вручении или лично передается адресатам под расписку. Также заявления могут передаваться с использованием технических средств,

– отметили в ведомстве.

Все расходы, которые нужны для пересылки по почте или использования технических средств, должен оплатить заявитель.

Нотариус также может получить дополнительное свидетельство о том, что заявление передали другому гражданину. передачу заявления. Но эти две услуги являются разными нотариальными действиями.

В каком виде надо подавать документы нотариусу?