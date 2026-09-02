Колл-центрам и "дропам" грозит суровое наказание: Зеленский направил законопроекты в Раду

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два новых законопроекта об ужесточении ответственности за организацию мошеннических колл-центров и махинации с банковскими картами. Документы предусматривают суровое наказание для организаторов афер и дополнительную защиту счетов граждан.

В Украине могут ввести суровые наказания за организацию мошеннических колл-центров

Ответственность за функционирование мошеннических колл-центров на территории Украины должна быть четкой и строгой. Это касается не только рядовых исполнителей, но и организаторов и владельцев этого бизнеса. Об этом 2 сентября сообщил президент Владимир Зеленский.

Один из законопроектов разработан именно для строгого наказания тех, кто стоит во главе афер и обогащается за счет обмана граждан.

Второй законопроект предусматривает ужесточение наказания за махинации с банковскими инструментами, в частности для бизнеса, привлекающего так называемых "дропов". Речь идет о подставных лицах, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты и счета мошенникам для транзита и легализации незаконных средств.

На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны быть приняты соответствующие меры и внесены изменения в алгоритмы, которые дадут банкам больше возможностей защищать права и законные интересы людей и предприятий и не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств, полученных от незаконной деятельности,

– отметил Зеленский.

Кроме того, инициатива направлена на внедрение в Украине норм права Европейского союза в соответствии с международными соглашениями. На законодательном уровне планируется создать основу для противодействия организаторам мошеннических финансовых схем. Глава государства просит безотлагательно рассмотреть представленные законопроекты.

Напомним, ранее Киберполиция предлагала ужесточить ответственность за передачу банковских счетов и карт в пользование другим людям. За такое нарушение было бы справедливо предусмотреть штраф или другие санкции.

Согласно этой идее, ответственность может касаться не только организаторов схем, но и самих "дропов". Проблема заключается в том, что через счета таких людей могут проходить средства, полученные преступным путем.