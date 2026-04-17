Проблемы с государственным исполнителем: как подать жалобу и отстоять свои права

Исполнительное производство применяется к людям, когда решение суда или других органов в отношении их имущества или денег вступает в силу. Но взыскатель, должник или другие участники исполнительного производства могут обжаловать решение или действия исполнителя.

Что делать, когда исполнитель поступает не по закону?

Если государственный исполнитель не обеспечивает законное и своевременное исполнение судебных решений, то на него можно подать жалобу. Возможность обжалования действий или бездействия исполнителя есть у того, чьи права были нарушены. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Закон позволяет при необходимости подавать жалобы со стороны взыскателя, должника или иного участника. При этом должник может для защиты своих прав обратиться в суд.

Статья 74 Закона Украины "Об исполнительном производстве", чтобы сообщить о противоправных действиях или бездействии государственно исполнителя человек должен обратиться:

к начальнику отдела, который руководит действиями исполнителя – это могут сделать взыскатель или другие лица, но не должник;

к руководителю органа Государственной исполнительной службы высшего уровня – если жалоба подается на начальника отдела, которому подчиняется исполнитель;

в суд, где был создан исполнительный документ, если обжаловать нужно именно его;

в административный суд, в частности относительно постановлений государственного исполнителя.

Поданные жалобы рассматриваются за 10 дней с того дня, когда стало известно о нарушении прав лица. А постановление исполнителя об отложении проведения исполнительных действий должно быть проведено за три дня.

В каком виде подается жалоба?

Человек, который имеет такое право, может подать письменную жалобу. В ней нужно указать, наименование органа, куда подается заявка, личные данные взыскателя и должника, или их представителя и реквизиты исполнительного документа. В жалобе надо четко описать какие решения, действия или бездействие исполнителя были выполнены с нарушением норм и описать обстоятельства конкретного нарушения прав.

Обжалование действий государственного исполнителя – важный механизм защиты прав участников исполнительного производства. Это позволяет восстановить нарушенные права и обеспечить законность исполнения решений суда,

– сообщили в Минюсте.

