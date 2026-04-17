Що робити, коли виконавець чинить не за законом?

Якщо державний виконавець не забезпечує законне та своєчасне виконання судових рішень, то на нього можна подати скаргу. Можливість оскарження дій чи бездіяльності виконавця є в того, чиї права були порушені. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

Закон дозволяє за необхідності подавати скарги з боку стягувача, боржника чи іншого учасника. При цьому боржник може для захисту своїх прав звернутися до суду.

Стаття 74 Закону України "Про виконавче провадження", щоб повідомити про протиправні дії чи бездіяльність державно виконавця людина має звернутися:

до начальника відділу, який керує діями виконавця – це можуть зробити стягувач чи інші особи, але не боржник;

до керівника органу Державної виконавчої служби вищого рівня – якщо скарга подається на начальника відділу, якому підпорядковується виконавець;

до суду, де було створено виконавчий документ, якщо оскаржувати потрібно саме його;

до адміністративного суду, зокрема щодо постанов державного виконавця.

Подані скарги розглядаються за 10 днів з того дня, коли стало відомо про порушення прав особи. А постанова виконавця щодо відкладення проведення виконавчих дій має бути проведене за три дні.

У якому вигляді подається скарга?

Людина, яка має таке право, може подати письмову скаргу. У ній потрібно зазначити, найменування органу, куди подається заявка, особисті дані стягувача і боржника, або їхнього представника та реквізити виконавчого документа. У скарзі треба чітко описати які рішення, дії або бездіяльність виконавця були виконані з порушенням норм та описати обставини конкретного порушення прав.

Оскарження дій державного виконавця – важливий механізм захисту прав учасників виконавчого провадження. Це дозволяє поновити порушені права та забезпечити законність виконання рішень суду,

– повідомили в Мін'юсті.

