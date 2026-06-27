Важно правильно жаловаться на некачественные услуги: простые шаги, как украинцам защищать права

Люди могут жаловаться на качество услуг. Часто жители не хотят собирать доказательства и отстаивать свои права, хотя если заявление о неудовлетворительной работе составлено правильно, то его не будут игнорировать.

Закон на стороне тех, кто жалуется

Часто жильцы домов жалуются, что качество услуг неудовлетворительное, а счета приходят с заоблачными суммами. В таких случаях люди спускают всё на нет и создают для себя некомфортные условия. Но отстоять право на получение качественных услуг можно, если не лениться и быть осведомлённым в юридических вопросах. Об этом рассказал адвокат Вадим Чунжин для LexInform.

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Эксперт предложил алгоритм, как украинцы могут подать любую жалобу, если получили неудовлетворительные услуги.

В первую очередь Чунжин советует зафиксировать детали нарушения. Без этого разговор с диспетчером не имеет смысла. Фото- или видеодоказательства позволят обеспечить 90% успеха и доказать, что поставщики услуг были неправы.

Уже после этого можно звонить на горячую линию. Адвокат говорит, что о нарушениях в предоставлении коммунальных услуг можно сообщать на городскую "горячую линию" или диспетчеру поставщика.

Обязательно спросите: номер заявки в журнале регистрации. Если услуги не предоставляются, они обязаны сообщить причину и сроки устранения,

– уточнил Вадим Чунжин.

Далее человек, подающий жалобу, составляет акт-претензию совместно с представителем исполнителя. Его можно пригласить посредством письма или телефонного звонка. В течение суток он должен явиться для подписания. Однако если он не явился по вызову, жалоба будет считаться действительной, даже если её подписали податель и ещё два соседа или свидетеля. К акту-претензии необходимо приложить фотографии, подтверждающие нарушение.

В самом акте, по словам адвоката, нужно излагать всё просто. Указать услугу, описать её и изложить свои требования.

При этом жильцы могут сослаться на статьи 27 и 28 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Письмо направляется управляющей компании или поставщику

Жалобу нужно отправлять заказным письмом прямо по адресу поставщика или на электронную почту, если она есть у компании.

Киевляне могут для "дополнительного веса" подать соответствующее обращение на "горячую линию" Киевской городской государственной администрации – по номеру 1551. Остальные же, по желанию, могут позвонить на "горячую линию" правительства – по номеру 1545.

Вадим Чунжин добавил, что нарушения в сфере коммунальных услуг — это нарушение закона. То есть за некачественно оказанную услугу человек имеет право не платить полную сумму. Следовательно, можно требовать перерасчета.

Ваш акт-претензия — это основание для автоматического перерасчета. Приложите копию акта к заявлению о перерасчете и требуйте письменного ответа,

– добавляет эксперт.

Игнорирование заявления позволяет жителям обращаться в районную государственную администрацию, городскую военную администрацию или Госпродпотребслужбу. Именно они уже имеют полномочия штрафовать нарушителей, сознательно предоставивших некачественную услугу.

Чунжин рассказал читателям ещё об одной хитрости. Лучше всего работают коллективные жалобы. То есть люди могут собрать 10 подписей вместо трёх – и шансов, что такую жалобу не проигнорируют, будет больше.

Что стоит знать об оплате "коммуналки" по новым правилам?

Правительство рассматривает законопроект, касающийся более справедливого учета тепла и водоснабжения. В частности, предлагается изменить подходы к распределению тепловой энергии, отменить минимальные нормы потребления и уточнить правила начисления в зависимости от наличия счетчиков или их отсутствия.

Часть украинцев может не платить за коммунальные услуги в определенных случаях, если услуги фактически не предоставляются или предоставляются некачественно. Речь идет о ситуациях, когда жилье разрушено или непригодно для проживания, либо когда потребитель доказывает отсутствие предоставления услуг.

В квартирах, где никто не проживает, определенные начисления могут оставаться обязательными, в частности из-за содержания дома. В то же время в некоторых случаях можно оформить перерасчет или временно уменьшить начисления, если удастся доказать фактическое отсутствие потребления.