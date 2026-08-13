Електросамокати пропонують взяти під контроль: які правила можуть запровадити в Україні

Після заборони на рух самокатів у парках і громадських просторах у Хмельницькому міський голова запропонував унормувати правила використання цього транспорту на законодавчому рівні. Він каже, що проста заборона може не дати потрібних результатів.

Самокати пропонують вписати в ПДР

Заборони на місцях не вирішують глобальну проблему неналежного руху самокатів. Через це страждають як пішоходи, так і власники легкого персонального транспорту. Тому впорядкувати рух самокатів потрібно більш глобально – змінами до Правил дорожнього руху. У цьому переконаний міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Якщо на загальнонаціональному рівні діятимуть однакові правила пересування на самокаті, а власників транспорту визнають повноправними учасниками дорожнього руху, то обмеження зможуть діяти правильно та з правовим підґрунтям.

Так, наприклад, однакові правила діють в Німеччині, електросамокати повинні їздити лише на велодоріжках або дорогах, де велосипедисти мають пріоритет. Транспорт повинен мати номерний знак і страхування. В інших країнах встановлені загальні норми щодо віку, обов'язкового носіння шоломів і максимальних швидкостей для електросамокатів.

Тому навіть у випадках, коли деякі українські міста заборонили рух самокатів у деяких публічних місцях, обмеження ігноруються, бо немає правил і покарання.

Якщо людина виїхала на власному самокаті, хоч і є заборона, то що їй зроблять? Заберуть самокат? Це приватна власність, як велосипед чи мотоцикл. Це треба регулювати лише законом і правилами дорожнього руху,

– зазначив міський голова Хмельницького

Симчишнин нагадав, що вперше в Україні рух цього транспортного засобу обмежили в Івано-Франківську. У Хмельницькому окремі правила ввели після трагічного випадку з 11-річним хлопчиком, якого збив мотоцикліст. Потім такі ж місцеві правила ввели у Чернівцях, Львові та ще деяких населених пунктах. У Києві міська влада теж розглядає варіанти, як обмежити кермувальників самокатів.

Серед головних правил на законодавчому рівні варто було б закріпити мінімальний вік, з якого людина може керувати електросамокатом і визначити заходи безпеки. Можливо, навіть запровадження спеціального водійського посвідчення для підлітків із 16 років було б правильним рішенням – це фактично прирівняло б кермувальників на самокатах до учасників дорожнього руху.

До слова, відповідний законопроєкт уже подавався на розгляд Ради. Автори пропонували заборонити рух електросамокатами на пішохідних зонах, ввести спеціальні дорожні знаки та регулювати вік для можливості їхнього використання.