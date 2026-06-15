Поблажка не для всіх: в Раді назвали підставу для пом'якшення покарнання за СЗЧ

Для військових, які тривалий час перебували на бойових позиціях, але скоїли самовільне залишення частини, пропонують змешити покарання. У Верховній Раді пропонують встановити баланс й оновити положення Кримінального кодексу.

Що пропонує законопроєкт про зміну покарання за СЗЧ для людей з бойовим досвідом?

Автори законопроєкту впевнені, що держава має враховувати навантаження, яке лягає на військових на фронті. Тому той факт, що вони можуть скоїти СЗЧ, фактично є передбачуваною поведінкою в таких умовах. Тому законопроєкт №15328 пропонує дозволити судам враховувати обставини справи та від цього ухвалювати рішення про покарання за СЗЧ.

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Так в Кримінальний кодекс пропонують внести норми, які пом'якшували б випробування для військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення частини після тривалого перебування на фронті. Важливо, що легша форма покарання може застосовуватися для тих громадян, які мають досвід участі у бойових діях і були мобілізовані.

Тобто для тих, які служать за контрактом, пропонується залишити покарання в принципі фактично без змін. А ось для мобілізованих, які брали участь у бойових діях, застосовувати інструмент звільнення від відбування покарання з випробуванням відповідно до статті 75 Кримінального кодексу,

– йдеться в повідомленні.

У пояснювальній записці йдеться про те, що самовільне залишення військових частин часто відбувається через "немудрі підходи під час призову на військову службу та поганого ставлення командирів до військовослужбовців".

Тобто відповідальність за СЗЧ буде розцінюватися з урахуванням виду служби, умов вчинення порушення та наявності бойового досвіду військовослужбовця.

Автори вважають, що таким чином у війську та в суспільстві вдасться знизити градус напруги щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини мобілізованими.

Що передбачає нинішня армійська реформа?

Міністерство оборони представило деталі масштабної реформи служби в Силах оборони. Вона передбачає нові типи контрактів із чіткими строками, оновлену систему грошового забезпечення та можливість отримати відстрочку після завершення служби.

Для військових планують запровадити три види контрактів: піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Найкоротший контракт для штурмових підрозділів триватиме від 6 до 14 місяців, а для окремих бойових спеціальностей – до 24 місяців.

Крім того, піхотинцям обіцяють суттєво вищі виплати. Середня зарплата за піхотно-штурмовим контрактом може становити близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — до 460 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань. Також військовим дозволятимуть швидше повертатися із СЗЧ безпосередньо в топ-50+ найефективніших бойових підрозділів без вступу до батальйону резерву.