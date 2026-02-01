Шлюбний договір в Україні: що можна прописати і коли його можуть визнати недійсним

Шлюбний договір дозволяє подружжю заздалегідь врегулювати майнові питання та уникнути суперечок у разі розірвання шлюбу. Законодавство чітко визначає, коли такий договір набирає чинності, як його змінити та в яких випадках суд може скасувати його дію.

Навіщо потрібен шлюбний договір?

Шлюбний договір є інструментом правового врегулювання майнових відносин між подружжям, повідомляє Міністерство юстиції України. Він дає змогу наперед визначити права та обов'язки сторін, порядок користування спільним або особистим майном, а також мінімізувати ризик конфліктів у разі розлучення.

У договорі можуть бути визначені майнові права й обов'язки подружжя, у тому числі як батьків. Шлюбний договір укладається виключно в письмовій формі у 3 оригінальних примірниках і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. У разі недотримання цієї вимоги договір вважається недійсним.

Зокрема, шлюбний договір може регулювати правовий режим майна подружжя, у тому числі подарованого або переданого для потреб сім'ї, порядок поділу майна у разі розірвання шлюбу, правила користування житлом, умови утримання одного з подружжя та використання майна для забезпечення потреб дітей. Водночас документ не може стосуватися особистих немайнових відносин, обмежувати права дитини або ставити одного з подружжя у вкрай невигідне матеріальне становище.

Хто може укладати шлюбний договір?

Укласти шлюбний договір можуть як заручені пари, які подали заяву про реєстрацію шлюбу до органів державної реєстрації актів цивільного стану, так і вже одружені пари. У першому випадку договір набирає чинності з моменту державної реєстрації шлюбу, у другому — з дня нотаріального посвідчення. У документі може бути визначений строк його дії або дія окремих положень, а за його відсутності договір діє до моменту розірвання або відмови сторін.

Змінити або розірвати шлюбний договір в односторонньому порядку неможливо. Зміни допускаються лише за взаємною згодою сторін із нотаріальним посвідченням або за рішенням суду, якщо цього потребують інтереси одного з подружжя, дітей чи непрацездатних членів сім'ї. Розірвання договору також можливе за спільною згодою або за рішенням суду, якщо його виконання стало неможливим.

Коли договір визнається недійсним?

Суд може визнати шлюбний договір недійсним, зокрема у разі порушення вимоги нотаріального посвідчення, відсутності цивільної дієздатності однієї зі сторін, обмеження прав дитини, створення надзвичайно невигідного матеріального становища, укладення під впливом обману чи насильства або якщо положення договору суперечать законодавству чи моральним засадам суспільства.

Окремі вимоги діють у випадку, коли один із подружжя є іноземцем. У такій ситуації сторони мають визначити, право якої держави застосовуватиметься до договору, відповідно до Закону України "Про міжнародне приватне право".

Важливо! Юристи наголошують, що шлюбний договір є ефективним способом захисту інтересів обох сторін. Водночас для уникнення правових ризиків під час його укладення доцільно дотримуватися вимог законодавства та за потреби звертатися по консультацію до фахівців системи безоплатної правничої допомоги.

