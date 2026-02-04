Шлюб з 14 років можуть дозволити в Україні: які зміни готують у законі

В Україні обговорюють можливі зміни до законодавства щодо мінімального віку для укладення шлюбу. Ідеться про ініціативи, які можуть переглянути чинні правила та підходи до визначення шлюбного віку.

За яких умов можна буде одружитися в 14 років?

В Україні можуть переглянути правила укладення шлюбу, а саме знизити мінімальний граничний вік. Відповідні норми пропонують у проєкті нового Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного).

Зокрема, у проєкті у главі 94 статті 1478 пропонується дозволити укладення шлюбу з 14 років у виняткових обставинах, а саме у разі вагітності або народження дитини. Водночас для підлітків віком від 16 років можливість одруження пропонується залишити лише за рішенням суду.

Зверніть увагу! Наразі це лише законодавча ініціатива, яка потребує подальшого обговорення та проходження всіх етапів законодавчої процедури. Якщо зміни ухвалять, вони можуть вплинути на чинні правила укладення шлюбу в Україні.

Водночас зараз загальний шлюбний вік в Україні становить 18 років, а зниження його можливе лише за рішенням суду та за наявності визначених законом підстав.

Що зараз каже закон про шлюб неповнолітніх?

Чинне законодавство України встановлює загальний шлюбний вік на рівні 18 років. Це прямо передбачено статтею 22 Сімейного кодексу України, згідно з якою право на шлюб мають особи, які досягли повноліття.

Водночас закон допускає винятки. Відповідно до статті 23 Сімейного кодексу України, особа з 16 років може отримати право на шлюб за рішенням суду. Для цього необхідно довести, що укладення шлюбу відповідає її інтересам.

Зверніть увагу! Щоб отримати такий дозвіл, неповнолітня особа повинна подати заяву до суду за місцем проживання. Такі справи розглядаються у порядку окремого провадження.

На практиці суди часто враховують такі обставини, як вагітність, народження дитини або фактичне створення сім’ї. Однак закон не містить вичерпного переліку підстав, адже кожну ситуацію суд оцінює індивідуально.

Важливо, що згода або незгода батьків може враховуватися судом, але не є вирішальною.

Хто не можу одружитися в Україні?