Штраф батькові п'ятьох дітей: у ТЦК пояснили, чому киянину з відстрочкою заблокували рахунки

Киянин повідомив у мережі, що він за чинної відстрочки отримав штраф від ТЦК. Через це були заблоковані його рахунки. Звільнення від мобілізації в чоловіка є через те, що він виховує п'ятьох дітей. У ТЦК пояснили, чому так вийшло.

Що розповів киянин про величезний штраф від ТЦК?

Киянин Роман Прасад є батьком п'ятьох дітей. Його відстрочка чинна і про це в ТЦК знали. Але перед Великоднем він дізнався, що є порушником обліку й має великий штраф від ТЦК. Про це чоловік написав нп сторінці у фейсбуці.

Роман розповів, що штраф складає аж 56 369 гривень. Наклав його ТЦК і СП Деснянського району. Це дивно з огляду на те, що відстрочка в чоловіка чинна аж до завершення особливого періоду. Наразі він не підлягає призову й не мав проходити військово-лікарську комісію.

Киянин не розуміє, як йому могли виписати штраф через "порушення мобілізації" й навіть заблокувати рахунки.

Сьогодні це сталося зі мною. Завтра – може статися з будь-ким. Я подаю позов до суду і буду оскаржувати цю постанову,

– повідомив Роман Прасад.

На батька п'ятьох дітей наклали штраф за порушення мобілізації / Фото Романа Прасада

Що про ситуацію кажуть у ТЦК?

У Київському міському ТЦК нагадали, що в Україні законодавчо врегулювали поняття "обмежено придатного до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час". До 5 червня 2025 року громадяни, які мали такий статус повинні були повторно пройти ВЛК. Роман Прасад нібито цього не зробив.

А несвоєчасне проходження комісії теж вважається порушенням правил військового обліку, законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Штраф за це сягає від 17 000 до 25 500 гривень.

У ТЦК визнали, що в чоловіка є відстрочка, але той факт, що для проходження повторного ВЛК він не прийшов, ддозволило службовцям накласти на киянина штраф. Через невчасну сплату мінімальний розмір подвоївся й тепер становить 56 369 гривень.

Тобто ТЦК і СП переконує, що проти Романа Прасада не було вчинено незаконних дій, адже незалежно від наявності звільнення від мобілізації закон для всіх однаковий.