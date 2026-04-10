Про це розповіли фахівці на порталі "Юристи.UA".

У яких випадках бронювання "не діє"?

До юристів звернувся чоловік, який працює на критично важливому підприємстві, але планує змінити роботу й перейти в іншу аналогічну установу. Він пояснив, що після звільнення його бронювання скасують, а нове доведеться оформлювати вже на новому місці.

Чоловік запитав, чи можуть його мобілізувати в період між анулюванням попередньої броні та оформленням нової – виявилося, що така ситуація дійсно є можливою.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №76, бронювання діє лише до моменту розірвання трудового договору. Як тільки ви звільняєтеся, наказ про ваше бронювання щодо цієї компанії втрачає чинність,

– пояснив юрист Владислав Дерій.

Роботодавець також зобов'язаний повідомити ТЦК про звільнення працівника протягом 7 днів після видання наказу.

Далі, як пояснив юрист, громадянин певний час перебуває у вразливій ситуації щодо призову.

Процес бронювання на новому підприємстві зазвичай займає від трьох до 7 днів (поки Ваші дані не будуть в ПФУ). Між датою звільнення та датою отримання нового бронювання виникає "вікно", коли Ви юридично не маєте відстрочки,

– зазначив Дерій.

Довідка. Статус критично важливого підприємства надається підприємствам, які мають важливе значення для економіки та життєзабезпечення регіону або країни. Для отримання статусу потрібно відповідати встановленим критеріям, зокрема щодо фінансових показників, відсутності заборгованості та сфери діяльності, і подати заявку до відповідної військової адміністрації чи органу, який визначає критичність.

Кому можуть відмовити у бронюванні?