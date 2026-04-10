Об этом рассказали специалисты на портале "Юристы.UA".
В каких случаях бронирование "не действует"?
К юристам обратился мужчина, который работает на критически важном предприятии, но планирует сменить работу и перейти в другое аналогичное учреждение. Он объяснил, что после увольнения его бронирование отменят, а новое придется оформлять уже на новом месте.
Мужчина спросил, могут ли его мобилизовать в период между аннулированием предыдущей брони и оформлением новой – оказалось, что такая ситуация действительно возможна.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №76, бронирование действует только до момента расторжения трудового договора. Как только вы увольняетесь, приказ о вашем бронировании по этой компании теряет силу,
– пояснил юрист Владислав Дерий.
Работодатель также обязан уведомить ТЦК об увольнении работника в течение 7 дней после издания приказа.
Далее, как пояснил юрист, гражданин определенное время находится в уязвимой ситуации по призыву.
Процесс бронирования на новом предприятии обычно занимает от трех до 7 дней (пока Ваши данные не будут в ПФУ). Между датой увольнения и датой получения нового бронирования возникает "окно", когда Вы юридически не имеете отсрочки,
– отметил Дерий.
Справка. Статус критически важного предприятия предоставляется предприятиям, которые имеют важное значение для экономики и жизнеобеспечения региона или страны. Для получения статуса нужно соответствовать установленным критериям, в частности относительно финансовых показателей, отсутствия задолженности и сферы деятельности, и подать заявку в соответствующую военную администрацию или орган, который определяет критичность.
Кому могут отказать в бронировании?
Недавно юристы сообщили, что получили много жалоб от украинцев, которым отказали в бронировании из-за занесения в оперативный резерв. Отметка об этом появляется в приложении Резерв+.
Однако Министерство обороны в комментарии 24 Каналу объяснило, что отметка "оперативный резерв" в Резерв+ не является обновлением – она отображалась в системе и раньше.
По словам представителей ведомства, в оперативный резерв могут быть отнесены граждане, в частности после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой.