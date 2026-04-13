Що розповів киянин про величезний штраф від ТЦК?

Киянин Роман Прасад є батьком п'ятьох дітей. Його відстрочка чинна і про це в ТЦК знали. Але перед Великоднем він дізнався, що є порушником обліку й має великий штраф від ТЦК. Про це чоловік написав нп сторінці у фейсбуці.

Роман розповів, що штраф складає аж 56 369 гривень. Наклав його ТЦК і СП Деснянського району. Це дивно з огляду на те, що відстрочка в чоловіка чинна аж до завершення особливого періоду. Наразі він не підлягає призову й не мав проходити військово-лікарську комісію.

Киянин не розуміє, як йому могли виписати штраф через "порушення мобілізації" й навіть заблокувати рахунки.

Сьогодні це сталося зі мною. Завтра – може статися з будь-ким. Я подаю позов до суду і буду оскаржувати цю постанову,

– повідомив Роман Прасад.